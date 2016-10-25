FIFA'dan bir darbe daha
FIFA, 18 yaş altı yabancı futbolcuların sözleşmelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) 220 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 677 bin Türk lirası) para cezası verdi.
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, futbolcuların transferleriyle ilgili yönetmeliğin 19. maddesi ve Disiplin Talimatı'nın 13. ve 14. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle RFEF'e ceza verildiği ifade edildi.
RFEF'in para cezası almasına neden olan soruşturmanın, Atletico Madrid'in 2007-2014, Real Madrid'in ise 2005-2014 yılları arasında reşit olmayan yabancı futbolcuları transferleriyle ilgili olaylarla bağlantılı olduğu kaydedildi.
FIFA benzer gerekçelerle ilk olarak 2014 yılında Barcelona'ya 2 dönem transfer yasağı ve 370 bin avro para cezası vermiş, bu kuralların çiğnenmesine müsaade ettiği için de RFEF'e 500 bin İsviçre Frangı (CAS'a yapılan itirazın ardından bu miktar 280 bine indirildi) para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.
FIFA, eylül ayında Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı ve 360 bin İsviçre Frangı para cezası, Atletico Madrid'e de 2 dönem transfer yasağının yanı sıra 900 bin İsviçre Frangı para cezası vermişti. İki kulüp de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz başvurusunda bulundu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:10
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