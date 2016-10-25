FIFA'dan bir darbe daha

FIFA'nın, Barcelona'dan sonra Real Madrid ve Atletico Madrid kulüplerine verdiği, reşit olmayan yabancı futbolculara yapılan sözleşmelerle ilgili cezalar bir kez daha RFEF'yi etkiledi. FIFA Disiplin Kurulu, 18 yaş altı yabancı futbolcuların transferlerinde uluslararası kuralların çiğnendiği gerekçesiyle RFEF'ye 220 bin İsviçre Frangı para cezası verildiğini duyurdu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, futbolcuların transferleriyle ilgili yönetmeliğin 19. maddesi ve Disiplin Talimatı'nın 13. ve 14. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle RFEF'e ceza verildiği ifade edildi.

RFEF'in para cezası almasına neden olan soruşturmanın, Atletico Madrid'in 2007-2014, Real Madrid'in ise 2005-2014 yılları arasında reşit olmayan yabancı futbolcuları transferleriyle ilgili olaylarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

FIFA benzer gerekçelerle ilk olarak 2014 yılında Barcelona'ya 2 dönem transfer yasağı ve 370 bin avro para cezası vermiş, bu kuralların çiğnenmesine müsaade ettiği için de RFEF'e 500 bin İsviçre Frangı (CAS'a yapılan itirazın ardından bu miktar 280 bine indirildi) para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

FIFA, eylül ayında Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı ve 360 bin İsviçre Frangı para cezası, Atletico Madrid'e de 2 dönem transfer yasağının yanı sıra 900 bin İsviçre Frangı para cezası vermişti. İki kulüp de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz başvurusunda bulundu.