 Cüneyt Çakır'a görev – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    'a görev

    Cüneyt Çakır'a görev

    kokartlı Türk hakem , Suudi Arabistan 1. Ligi'nde 28 Ekim Cuma günü El Hilal ile El Ittihad takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.

    Suudi Arabistan Federasyonu Hakem Komitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasında ilk iki sırayı paylaşan El Hilal ile El Ittihad arasındaki müsabakanın hakeminin olacağı bildirildi.

    Başkent Riyad'da cuma günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Ligde 7. hafta öncesinde El Hilal 15 puanla lider El Ittihad ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 Mart 2016'da El Ahli ile El Shabab arasındaki karşılaşmayı yönetmişti.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:24
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