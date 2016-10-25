Cüneyt Çakır'a görev

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasında ilk iki sırayı paylaşan El Hilal ile El Ittihad arasındaki müsabakanın hakeminin Cüneyt Çakır olacağı bildirildi.

Başkent Riyad'da cuma günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Ligde 7. hafta öncesinde El Hilal 15 puanla lider El Ittihad ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 Mart 2016'da El Ahli ile El Shabab arasındaki karşılaşmayı yönetmişti.