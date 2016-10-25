Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde 28 Ekim Cuma günü El Hilal ile El Ittihad takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasında ilk iki sırayı paylaşan El Hilal ile El Ittihad arasındaki müsabakanın hakeminin Cüneyt Çakır olacağı bildirildi.
Başkent Riyad'da cuma günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Ligde 7. hafta öncesinde El Hilal 15 puanla lider El Ittihad ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 Mart 2016'da El Ahli ile El Shabab arasındaki karşılaşmayı yönetmişti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:24
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Toplam 1
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TsKlüp güzel bir teşvikmiş..
- Yeniden yapılanma kolay bir iş değil
Toplam 8
Yorum
sedat samet aybaba'nın ismi geçiyor sayın nevzat bey acaba bu damı yeni yapılanmanın bir planımı?
- Brezilyalı efsane hayatını kaybetti
Toplam 1
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FUTBOL USA 1977-82 NY COSMOS'DA PELE, VE YASIN'LE BERABER OYNAMISTI TOPRAGI BOL OLSUN, SUPER BIR OYUNCUYDU
Cüneyt Çakır'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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