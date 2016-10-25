Brezilyalı efsane hayatını kaybetti

Brezilya futbolu yasta... Ülke tarihindeki en iyi kadrolardan biri olarak gösterilen ve 1970 Dünya Kupası'nın kazanan takımın kaptanı olan Carlos Alberto, Rio de Janeiro'da geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Meksika'dan düzenlenen 1970 Dünya Kupası finalinde Brezilya'nın İtalya'yı 4-1 yendiği maçta attığı unutulmaz golle turnuva tarihinin en güzel gollerinden birini kaydeden Carlos Alberto, milli takım formasını 53 kez giydi. Ülke futbolunun önde gelen kulüplerinden Fluminense ve Santos ile 400'den fazla maça çıkan ve sayısız kupa kazanan Carlos Alberto, 2004 yılında FIFA'nın açıkladığı ''Yaşayan 100 Efsane'' listesinde yer aldı.