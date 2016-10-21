UEFA'dan Sibel Kolçak'a görev
UEFA, FIFA kokartlı kadın hakem Sibel Koçak'ı 23-30 Ekim'de Litvanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme 8. Grubu maçlarında görevlendirdi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:07
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FIFA, Türkiye, UEFA, Futbol, Sibel Koçak
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