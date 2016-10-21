 UEFA'dan Sibel Kolçak'a görev – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    'dan Sibel Kolçak'a görev

    , kokartlı kadın hakem 'ı 23-30 Ekim'de Litvanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme 8. Grubu maçlarında görevlendirdi.

    Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi Litvanya'nın yanı sıra İngiltere, Rusya, Slovenya'nın katılacağı turnuvada Sibel Kolçak'ın yardımcı hakemliğini Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı kaydedildi.


    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:07
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