Penaltıya boğulduk
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları aleyhine son 2 günde 5 penaltı kararı çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Old Trafford'da Manchester United karşısında ilk yarıda kalesinde 2 penaltı golüyle avantaj kaybetti. Maçın 31. dakikasında Kjaer'in Mata'ya yaptığı faul sonrası maçın Fransız hakemi Benoit Bastien penaltıyı verdi. Paul Pogba penaltıyı gole çevirdi.
Bu pozisyondan 3 dakika sonra Şener Özbayraklı'nın Anthony Martial'ı düşürdüğü pozisyonda hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Anthony Martial farkı 2'ye çıkardı.
AKILLARA NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ
Avrupa Kupaları'nda bu hafta temsilcilerimize karşı verilen penaltı kararları dikkat çekti. Tıpkı F.Bahçe gibi, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında da siyah-beyazlılar aleyhine 2 penaltı kararı çıkmıştı. Rus hakem Sergei Karasev'in Napoli'ye verdiği 2 penaltıdan 1'i golle sonuçlanmıştı.
Son olarak bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal karşısında Osmanlıspor penaltı golüyle puan kaybetmişti. İsrailli hakem Liran Liany'nin basit penaltı kararı Osmanlıspor'u 2 puandan etmişti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:29
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Penaltıya boğulduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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