Penaltıya boğulduk

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Old Trafford'da Manchester United karşısında ilk yarıda kalesinde 2 penaltı golüyle avantaj kaybetti. Maçın 31. dakikasında Kjaer'in Mata'ya yaptığı faul sonrası maçın Fransız hakemi Benoit Bastien penaltıyı verdi. Paul Pogba penaltıyı gole çevirdi.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra Şener Özbayraklı'nın Anthony Martial'ı düşürdüğü pozisyonda hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Anthony Martial farkı 2'ye çıkardı.





AKILLARA NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ

Avrupa Kupaları'nda bu hafta temsilcilerimize karşı verilen penaltı kararları dikkat çekti. Tıpkı F.Bahçe gibi, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında da siyah-beyazlılar aleyhine 2 penaltı kararı çıkmıştı. Rus hakem Sergei Karasev'in Napoli'ye verdiği 2 penaltıdan 1'i golle sonuçlanmıştı.

Son olarak bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal karşısında Osmanlıspor penaltı golüyle puan kaybetmişti. İsrailli hakem Liran Liany'nin basit penaltı kararı Osmanlıspor'u 2 puandan etmişti.