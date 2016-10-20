Üç kulübün cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor'a verilen üçer puan silme cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp lisan kurulunun Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor'a verdiği üçer puan silme cezasına, kulüplerin yaptığı itirazın tahkim kurulu tarafından incelendiği ve cezaların onandığı belirtildi.