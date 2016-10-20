 Üç kulübün cezası onandı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Üç kulübün cezası onandı

    Üç kulübün cezası onandı

    Federasyonu () Tahkim Kurulu, , Mersin İdmanyurdu ve 'a verilen üçer puan silme cezasını onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, kulüp lisan kurulunun Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor'a verdiği üçer puan silme cezasına, kulüplerin yaptığı itirazın tahkim kurulu tarafından incelendiği ve cezaların onandığı belirtildi.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:47
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