Üç kulübün cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor'a verilen üçer puan silme cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, kulüp lisan kurulunun Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor'a verdiği üçer puan silme cezasına, kulüplerin yaptığı itirazın tahkim kurulu tarafından incelendiği ve cezaların onandığı belirtildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:47
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Üç kulübün cezası onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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