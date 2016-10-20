 TSYD’de seçim süreci başladı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    TSYD’de seçim süreci başladı

    TSYD’de seçim süreci başladı

    Yazarları Derneği, olağanüstü seçime gidiyor...

    TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in peş peşe gelen hukuksuz uygulamaları ve derneği kendi çıkarları uğruna kullanması sonucu şubelerde başlatılan imza kamyanyasında gerekli sayısının üzerinde imza toplanarak genel merkeze teslim edildi. Böylece seçim sürecine girilen TSYD'de en geç bir ay içinde olağanüstü genel kurul yapılacak. Daha önce kendisine ait aracı derneğe satan, Logodan Türk bayrağını çıkartarak skandala imza atan Tongsir, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde ülkesine sahip çıkan halkı 'ti'ye alınca tepki çekmişti.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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