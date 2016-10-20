TSYD’de seçim süreci başladı
Türkiye Spor Yazarları Derneği, olağanüstü seçime gidiyor...
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in peş peşe gelen hukuksuz uygulamaları ve derneği kendi çıkarları uğruna kullanması sonucu şubelerde başlatılan imza kamyanyasında gerekli sayısının üzerinde imza toplanarak genel merkeze teslim edildi. Böylece seçim sürecine girilen TSYD'de en geç bir ay içinde olağanüstü genel kurul yapılacak. Daha önce kendisine ait aracı derneğe satan, Logodan Türk bayrağını çıkartarak skandala imza atan Tongsir, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde ülkesine sahip çıkan halkı 'ti'ye alınca tepki çekmişti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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