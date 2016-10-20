Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın "en iyi futbolcusu" adayları arasında yer aldı.
"Kupa 1"de Arsenal adına hat-trick yapan 5. futbolcu unvanını kazanan Mesut Özil'in haftanın en iyi futbolcusu kategorisindeki rakipleri, Barcelona'dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco, Juventus'tan Gianluigi Buffon, Leicester City'den Riyad Mahrez, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ve Sevilla'dan Samir Nasri oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
- Quaresma 50. maçında yıldızlaştı
Toplam 5
Yorum
karakartal Quaresmanın, Adriano'nun; Aboubakarın kendini göstereceği maçlar bu maçlar.Talisca da geleceğin yıldızlarından biri olacaktır.
- Abou çakar Napoli bakar
Toplam 5
Yorum
yorum farki öncelikle tebrik ediyorum bir gsli olarak gurur duydum.takımın gücü napoliyi zor yenebildi real ve barça maçlarını 11 kişi bitiremezsin
- Avrupa'nın Efendisi
Toplam 16
Yorum
Sporcu Ülkemize ve taraftarlarımıza hayırlı olsun. İnşallah sonu kupa olur.
Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.