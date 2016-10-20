Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı

UEFA 'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Arsenal 'in Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mesut Özil, üçüncü haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterildi.

"Kupa 1"de Arsenal adına hat-trick yapan 5. futbolcu unvanını kazanan Mesut Özil'in haftanın en iyi futbolcusu kategorisindeki rakipleri, Barcelona'dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco, Juventus'tan Gianluigi Buffon, Leicester City'den Riyad Mahrez, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ve Sevilla'dan Samir Nasri oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.