 Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı

    Mesut Özil, haftanın futbolcusu adayı

    İngiltere takımlarından 'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın "en iyi futbolcusu" adayları arasında yer aldı.

    'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, 'in Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mesut Özil, üçüncü haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterildi.

    "Kupa 1"de Arsenal adına hat-trick yapan 5. futbolcu unvanını kazanan Mesut Özil'in haftanın en iyi futbolcusu kategorisindeki rakipleri, Barcelona'dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco, 'tan Gianluigi Buffon, Leicester City'den Riyad Mahrez, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ve Sevilla'dan Samir Nasri oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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