 Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor

    Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor

    Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinin başka bir kıtada oynanabileceğini belirtti.

    Bugüne kadar Avrupa kıtası dışına çıkmayan Şampiyonlar Ligi finalinin başka yerde oynanmasının taraftar açısından problem olmayacağını söyleyen Başkanı, "Bu gelecekte hayata geçebilecek bir fikir belki ama bunun hakkında düşünelim." dedi.

    ABD'ye seyahat ile Avrupa içindeki yolculuk süresinin hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Ceferin "Örneğin Portekiz'den Azerbaycan'a gitmek ile New York'a gitmek neredeyse aynı." ifadesini kullandı.

    Slovenyalı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz ay Michael Platini'den boşalan UEFA Başkanlığına seçilmişti.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.