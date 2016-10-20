Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinin başka bir kıtada oynanabileceğini belirtti.
Bugüne kadar Avrupa kıtası dışına çıkmayan Şampiyonlar Ligi finalinin başka yerde oynanmasının taraftar açısından problem olmayacağını söyleyen UEFA Başkanı, "Bu gelecekte hayata geçebilecek bir fikir belki ama bunun hakkında düşünelim." dedi.
ABD'ye seyahat ile Avrupa içindeki yolculuk süresinin hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Ceferin "Örneğin Portekiz'den Azerbaycan'a gitmek ile New York'a gitmek neredeyse aynı." ifadesini kullandı.
Slovenyalı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz ay Michael Platini'den boşalan UEFA Başkanlığına seçilmişti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:27
- "Bizim için büyük bir olay"
Toplam 7
Yorum
Erhan benli Süpersiniz cocuklar hepinizi kutluyorum
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 29
Yorum
baron Sizin attiginiz onca ofsayt golu var o gollerle aldiginiz kac sampiyonluk var merak etme 5 hafta veriyorum sana sonra sende atta ya hazirlancaksin kovulcaksin galatasaraydan
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 29
Yorum
bilirkişi Gavurun derdi,senimi gerdi
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