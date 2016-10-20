Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor

Bugüne kadar Avrupa kıtası dışına çıkmayan Şampiyonlar Ligi finalinin başka yerde oynanmasının taraftar açısından problem olmayacağını söyleyen UEFA Başkanı, "Bu gelecekte hayata geçebilecek bir fikir belki ama bunun hakkında düşünelim." dedi.

ABD'ye seyahat ile Avrupa içindeki yolculuk süresinin hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Ceferin "Örneğin Portekiz'den Azerbaycan'a gitmek ile New York'a gitmek neredeyse aynı." ifadesini kullandı.

Slovenyalı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz ay Michael Platini'den boşalan UEFA Başkanlığına seçilmişti.