 Demirspor’dan Kocaeli’ye jest – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Demirspor’dan Kocaeli’ye jest

    Demirspor’dan Kocaeli’ye jest
    'dan, FIFA'nın 800 bin euro ceza kesip 1 ay içinde ödenmezse 6 puan silme ve amatöre düşürme şartı koştuğu 3. Lig'deki Kocaelispor'a jest. Yeşil-siyahlıların borcu ödemek için başlattığı kampanyaya kayıtsız kalmayan başkan Sedat Sözlü, bu hafta evlerindeki Elazığspor maçının gelirini Kocaelispor'a bağışlayacaklarını açıkladı. Kocaeli kentinin 'deki diğer takımı Kocaeli Birlikspor da Erzurumspor BB maçı hasılatını bağışlayacağını bildirdi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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