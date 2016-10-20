Demirspor’dan Kocaeli’ye jest
Adana Demirspor'dan, FIFA'nın 800 bin euro ceza kesip 1 ay içinde ödenmezse 6 puan silme ve amatöre düşürme şartı koştuğu 3. Lig'deki Kocaelispor'a jest. Yeşil-siyahlıların borcu ödemek için başlattığı kampanyaya kayıtsız kalmayan başkan Sedat Sözlü, bu hafta evlerindeki Elazığspor maçının gelirini Kocaelispor'a bağışlayacaklarını açıkladı. Kocaeli kentinin 2. Lig'deki diğer takımı Kocaeli Birlikspor da Erzurumspor BB maçı hasılatını bağışlayacağını bildirdi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Demirspor’dan Kocaeli’ye jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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