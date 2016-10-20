 2 günde 5 penaltı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    2 günde 5 penaltı

    2 günde 5 penaltı

    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları aleyhine son 2 günde 5 penaltı kararı çıktı.

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , Old Trafford'da Manchester United karşısında ilk yarıda kalesinde 2 penaltı golüyle avantaj kaybetti. Maçın 31. dakikasında Kjaer'in Mata'ya yaptığı faul sonrası maçın Fransız hakemi Benoit Bastien penaltıyı verdi. Paul Pogba penaltıyı gole çevirdi.

    Bu pozisyondan 3 dakika sonra Şener Özbayraklı'nın Anthony Martial'ı düşürdüğü pozisyonda hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Anthony Martial farkı 2'ye çıkardı.

    AKILLARA NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ
    Avrupa Kupaları'nda bu hafta temsilcilerimize karşı verilen penaltı kararları dikkat çekti. Tıpkı F.Bahçe gibi, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında da siyah-beyazlılar aleyhine 2 penaltı kararı çıkmıştı. Rus hakem Sergei Karasev'in Napoli'ye verdiği 2 penaltıdan 1'i golle sonuçlanmıştı.

    Son olarak bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal karşısında Osmanlıspor penaltı golüyle puan kaybetmişti. İsrailli hakem Liran Liany'nin basit penaltı kararı Osmanlıspor'u 2 puandan etmişti.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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