2 günde 5 penaltı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları aleyhine son 2 günde 5 penaltı kararı çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Old Trafford'da Manchester United karşısında ilk yarıda kalesinde 2 penaltı golüyle avantaj kaybetti. Maçın 31. dakikasında Kjaer'in Mata'ya yaptığı faul sonrası maçın Fransız hakemi Benoit Bastien penaltıyı verdi. Paul Pogba penaltıyı gole çevirdi.
Bu pozisyondan 3 dakika sonra Şener Özbayraklı'nın Anthony Martial'ı düşürdüğü pozisyonda hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Anthony Martial farkı 2'ye çıkardı.
AKILLARA NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ
Avrupa Kupaları'nda bu hafta temsilcilerimize karşı verilen penaltı kararları dikkat çekti. Tıpkı F.Bahçe gibi, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında da siyah-beyazlılar aleyhine 2 penaltı kararı çıkmıştı. Rus hakem Sergei Karasev'in Napoli'ye verdiği 2 penaltıdan 1'i golle sonuçlanmıştı.
Son olarak bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal karşısında Osmanlıspor penaltı golüyle puan kaybetmişti. İsrailli hakem Liran Liany'nin basit penaltı kararı Osmanlıspor'u 2 puandan etmişti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
- 2 günde 5 penaltı
Toplam 4
Yorum
3-0 panter bir kaleci lazım fenere..cesaret veren..ikinci yarı fark atarlar..
- İsrailli hakemden skandal karar
Toplam 3
Yorum
Mesut Bu hakemler Türk takımlarının aleyhine çok çabuk düdük çalıyor.
- Devler Ligi final maçı kıta değiştiriyor
Toplam 1
Yorum
futbolu bilmiyoruz kjaer belki , şenerin shaktar v oynadığı maçlara bakın havaya yükselemez arkaya adam kaçırır böyle saçma savunma ile p6 yapar! wiel oynamalıydı
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