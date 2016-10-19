 Enes birinci bruma üçüncü – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Enes birinci bruma üçüncü

    Enes birinci bruma üçüncü

    22 yaş altı listesinde Avrupa’yı sallıyorlar.

    Enes Ünal, Twente formasıyla 7 gol, 1 asistle 22 yaş altı futbolcular listesinde zirvede bulunuyor. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Armindo Bruma ise aynı listede 3. basamakta. Portekizli futbolcu geride kalan 7 haftada ağları 3 kez sarsarken, 3 de asist yaptı. Listenin ikinci sırasında Manchester City'nin genç yeteneği Raheem Sterling var. İngiliz yıldız 4 gol, 3 asist ile oynuyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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