Enes birinci bruma üçüncü

22 yaş altı listesinde Avrupa’yı sallıyorlar.

Enes Ünal, Twente formasıyla 7 gol, 1 asistle 22 yaş altı futbolcular listesinde zirvede bulunuyor. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Armindo Bruma ise aynı listede 3. basamakta. Portekizli futbolcu geride kalan 7 haftada ağları 3 kez sarsarken, 3 de asist yaptı. Listenin ikinci sırasında Manchester City'nin genç yeteneği Raheem Sterling var. İngiliz yıldız 4 gol, 3 asist ile oynuyor.