UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 20 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Saint Etienne ile Azerbaycan'ın Gebele takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu karşılaşmasında görev alacak.
Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Volkan Bayarslan olacak.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:06
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
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