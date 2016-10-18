 UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan Ali Palabıyık'a görev

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 20 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Saint Etienne ile Azerbaycan'ın Gebele takımları arasında oynanacak Avrupa Ligi C Grubu karşılaşmasında görev alacak.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint Etienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cem Satman yapacak.

    Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Volkan Bayarslan olacak.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.