UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint Etienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cem Satman yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Volkan Bayarslan olacak.