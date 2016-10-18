Hakan Şükür 'turuncu' listede

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının tespitinde önemli bir kriter olarak görülen ByLock uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ederken, MİT tarafından hazırlanan listede yer alan isimler de gün ışığına çıkıyor.

Eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün de ByLock uygulamasını aktif olarak kullananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

Uygulamanın MİT tarafından deşifre edilmesinin ardından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür'ün adı, "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer alıyor.

Söz konusu listede "kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan örgüt üyeleri bulunuyor.