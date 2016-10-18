Hakan Şükür 'turuncu' listede
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün, MİT tarafından deşifre edilen ByLock uygulamasını kullananlar arasında bulunduğu öğrenildi. ByLock'u aktif olarak kullandığı belirtilen Şükür, hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer alıyor.
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının tespitinde önemli bir kriter olarak görülen ByLock uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ederken, MİT tarafından hazırlanan listede yer alan isimler de gün ışığına çıkıyor.
Eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün de ByLock uygulamasını aktif olarak kullananlar arasında bulunduğu öğrenildi.
Uygulamanın MİT tarafından deşifre edilmesinin ardından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür'ün adı, "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer alıyor.
Söz konusu listede "kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan örgüt üyeleri bulunuyor.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:19
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
Hakan Şükür 'turuncu' listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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