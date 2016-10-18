Mustafa'yı canlı izleme şansı olmadığını ama TV'den takip ettiğini söyleyen Sergen Yalçın, "İzlediğim kadarıyla iyi bir gelecek vaat eden bir oyuncu ki Galatasaray O'na böyle bir şans veriyor. Aslında bu biraz da şunu gösteriyor bu durum; A Takımın genç oyunculara kapısının açık olduğu. En önemli tarafı bu, çünkü alt yapıda oynayan oyuncular A takımına olan inançlarını biraz kaybetmiş durumdalar. Bu her takımda geçerli. Yani genç takımdan yukarıya çıkma şanslarını kaybetmiş sanıyorlar. Bu yapılan transferlerle alakalı bir konu. Sürekli yurt dışından adam aldığımız için aşağıdaki gençler yukarıya çıkmayı biraz zor görüyorlar. Ama Galatasaray'ın böyle bir şans vermesi çok önemli. Şunu söylemek istiyorlar bizim kapımız her zaman gençlere açık. İyi isen, çok çalışırsan yukarıya çıkma şansın var demek istemişler. Bence de çok doğru bir karar bu. Umarım diğer takımlarda Galatasaray gibi bu tür genç oyunculara A Takımının kapısını açar. Mustafa Kapı figürü gençlerin A takıma çıkma kapısını açacak" şeklinde konuştu.

Bip uygulamasındaki "10 numara muhabbet" kanalının yorumcusu Sergen Yalçın, 14 yaşındaki gence nasihatta bulunmayı da ihmal etmeyerek; "Sakın şımarma, çok çalış, yeteneklerinle yetinme ve kendini geliştir" mesajını yolladı.

Öte yandan Galatasaray'daki sakatlıkları da değerlendiren 10 numara muhabbet yorumcusu Sergen Yalçın, "Sakatlıkların takımı etkilemesi muhtemeldir. Sonuçta özellikle Sneijder çok önemli bir oyuncu ama Galatasaray bu sene iyi bir kadro kurdu. Özellikle Bruma rakip kaleye çok kolay gidebilen bir isim. Top ayağına geldiğinde tribünleri heyecanlandıran bir isim. Eren Derdiyok da önemli bir isim. Ceza sahası içinde topa çok iyi vuran bir oyuncu. Sadece biraz daha mücadele gücü yüksek olursa çok daha iyi olacak. Yasin, Bruma ve Eren Derdiyok üçlüsü Türkiye Ligleri için çok iyiler bence" ifadelerini kullandı.