FIFA'dan Rusya'ya ilginç yasak
FIFA, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda konser verilmesini yasakladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynanacağı statlarda, maç gününden 2 ay önce konser verilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, sahaların zarar gördüğü ve zeminin kalitesinin bozulduğu için böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.
Fransa Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Marsilya'nın Veledrome Stadı'nda Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta, karşılaşmadan birkaç gün önce statta konser verildiği için zeminin bozuk olduğunu söylemiş, şikayette bulunmuştu.
Rusya'nın 11 farklı şehrinde oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran 2018'de Moskova'daki Lujniki Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak ve 15 Temmuz'da sona erecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:36
- Topbaşı bugün
Toplam 1
Yorum
............. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ ŞOVA NİHAYET BAŞLADI. İŞTE BUNUN İÇİN TEK DEVRELİK FUTBOL.. ÜÇ İLERİ İKİ GERİ BİR SAĞA BİR SOLA BİR KALECİYE GERİ PASI OYNUYOR BİZİM GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ. GS KONDİSYONERİNİ DEĞİŞTİRMELİ. DİNAMİT GİBİ BİR GS YARATACAK KONDİSYONER GETİRMELİ.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 38
Yorum
kalkavan1907 Gene mi hoca :) yıllardır hoca olmadı yolladık yok futbolcuları yolladık en iyilerini aldık en iyilerini getirdik birini yollamadık kim bilir:)
- Yıldırım Advocaat’ı uyardı
Toplam 10
Yorum
Alemdar Ona 5 M. imzaparasi ver sözlesmesini feshet buna 7 M. ver yattigi yerde milyonlari öde takimin icine ettiler
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