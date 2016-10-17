UEFA'dan Sparta Prag'a ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Çek Cumhuriyeti 1. Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag Kulübüne, taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle tribün kapatma cezası verdi.
Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Inter ile oynanan maçta taraftarlarının yaptığı ırkçı davranışlar sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübe ceza verildiği belirtildi.
Çek kulüp, 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmada, en yoğun taraftar kitlesinin bulunduğu tribünlerin kapatılacağını açıkladı.
Ayrıca bu davranışların tekrarlanması durumunda stadın tamamının UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında kapanacağı kaydedildi.
Sparta Prag, maçlarını başkentteki Generali Arena'da oynuyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
- Kriz çıktı
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Yorum
adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
- Emre Mor'un cezası belli oldu
Toplam 1
Yorum
isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
- Zirveden çıkan karar operasyon
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müjdat umu aziz gider dert biter
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