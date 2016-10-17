UEFA'dan Sparta Prag'a ceza

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Inter ile oynanan maçta taraftarlarının yaptığı ırkçı davranışlar sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübe ceza verildiği belirtildi.

Çek kulüp, 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmada, en yoğun taraftar kitlesinin bulunduğu tribünlerin kapatılacağını açıkladı.

Ayrıca bu davranışların tekrarlanması durumunda stadın tamamının UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında kapanacağı kaydedildi.

Sparta Prag, maçlarını başkentteki Generali Arena'da oynuyor.