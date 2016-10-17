Karşılaşmada oynamayı reddetti
Bir dönem Chelsea ve Galatasaray formaları da giyen dünyaca ünlü forvet Didier Drogba futbol hayatını sürdürdüğü Kanada'nın Montreal Impact takımı ile sorunlar yaşıyor.
38 yaşındaki forvet, takımının Amerika MLS Ligi'Nde oynadığı ve 2-2 berabere biten Toronto maçına ilk 11'de başlamaması sebebi ile sahaya çıkmayı redetti.
Montreal Impact takımının teknik direktörü Mauro Biello'nun yaptığı açıklamada "Didier kulübede oturmayı kabul etmedi. Benim planım onu sonradan oyuna almaktı ama kendisi ilk 11'de başlamayacağı için sahaya çıkmak istemedi" şeklinde konuştu.
2016 yılının Haziran ayından beri Montreal Impact forması giyen Didier Drogba 21 maçta 10 gol attı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
- Nando sağolsun!
Toplam 7
Yorum
Yasama Takımın fizik kondisyonu eksik. Kadro seçimi çok doğru idi. Sinan gümüş ü seviyoruz ancak şımarmamalı. Daha kadroya doğru dürüst giremezken kendini yıldız sanması onun için kötü oldu.
- Bir Mandela gerek
Toplam 17
Yorum
GS 58 Aziz bey istifa etsin. Geciniz beyler. Zamaninda Aziz beyi haksiz iken hakli cikarip omuzlara aldiniz. Bir firsatti kurtulmak icin ama tren kacti. Istifa diyen taraftarlar bu durumu hak ediyorlar, cünki ektiklerini biciyorlar. Canavari sizler bela ettiniz basiniza.
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 29
Yorum
Zeki FB kado olarzk değil oyun olarzk şampiyonluk şansı yok yzni sorun sahadaki oyunu planlama da pası hareketliliği kolektif ligi takıma kazandırır ortaya doğru futbol çıkar sorun hoca da
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