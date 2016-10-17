Karşılaşmada oynamayı reddetti

38 yaşındaki forvet, takımının Amerika MLS Ligi'Nde oynadığı ve 2-2 berabere biten Toronto maçına ilk 11'de başlamaması sebebi ile sahaya çıkmayı redetti.



Montreal Impact takımının teknik direktörü Mauro Biello'nun yaptığı açıklamada "Didier kulübede oturmayı kabul etmedi. Benim planım onu sonradan oyuna almaktı ama kendisi ilk 11'de başlamayacağı için sahaya çıkmak istemedi" şeklinde konuştu.



2016 yılının Haziran ayından beri Montreal Impact forması giyen Didier Drogba 21 maçta 10 gol attı.