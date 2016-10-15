Rekora doğru

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Riva’daki toplantıda başkan Yıldırım Demirören’in A Spor’da dile getirdiği gibi ‘600 milyon dolar’ rakamı 18 Süper Lig kulübünün yüzünü güldürdü. Demirören, 6 firma dışında 1 yabancı firmanın daha müracaatı bulunduğunu müjdeledi.
DEĞERİMİZ DAHA YÜKSEK
Yurt dışından danışmanlarımızla yeni bir paket sistemi oluşturma çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalarla ilgili kulüplerimize geniş bir bilgi verildi. Onların görüşleri masada alındı. Son görüşlerini de salı gününe kadar iletecekler. Ondan sonra da ihale sürecimiz beklediğimiz rakamlara kadar ulaşacaktır inşallah." A SPOR'da önceki günkü yılın röportajında '600 milyon dolar' civarında teklif beklediklerini söyleyen Yıldırım Demirören, bu sözünü yine hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Süreçle ilgili sıkıntı yok. Allah kısmet ederse bu ayın 25'ine doğru şartnamemiz çıkacak. 25 Kasım gibi de ihalemiz tamamlanmış olacak. Söylediğim gibi rakamın 600 milyon dolar civarında olacağını bekliyoruz. Marka değerimizin bugün aldığımız tekliflerden daha üstte olduğuna ben ve kulüplerimiz hem fikiriz. Hazırladığımız paketlerle de bu rakamın daha artacağını düşünüyoruz."
İNANILMAZ BİR BİRLİK VAR
KBV başkanı Göksel Gümüşdağ, "Eskiden 18 kulüp 'şu ne alacak bu ne alacak' diye çok konuşulurdu. Ama bugün inanılmaz bir mutabakat var" dedi
Kulüpler Birliği başkanı Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesi sunumunda Süper Lig kulüplerinin arasındaki mutabakatın altını çizerken, Premier Lig'in önemli adamlarıyla çalışmalarının uluslararası önemine değindi. Gümüşdağ, "Özellikle ihaleye talip olanların da bu birlik ve beraberliği görmesi yayıncıyı da güçlü kılıyor. Çünkü yayın ihalesinin de büyümesinin şartı futbolun marka değeri de beraberliği de. Eskiden bu 18 kulüp bir araya geldiğinde yayın ihalesinde 'şu ne alacak bu ne alacak' bunlar çok konuşulurdu. Ama bugün inanılmaz bir mutabakat var. Dolayısıyla yayın ihalesinde futbola artı bir değer katacak özellikle ekonomisini büyütecek bir neticeye inanıyorum İnşallah hayırlı ve uğurlu olur" temennisinde bulundu.
'BAŞKANLAR GÜVENİYOR'
İhale komisyonu çalışmalarının ciddi ve diyalog içerisinde yürüdüğünü söyleyen Gümüşdağ, "Başkanlar komisyona çok inanıyor ve güveniyor. Dolayısıyla kulüpler kendi haklarına sahip bir tarafta federasyon bir tarafta Kulüpler Birliği Vakfı çok iyi bir çalışma ile gidiyor. İnanıyorum ki hepimizin beklediği gibi iyi bir netice ile sona erecektir" değerlendirmesini yaptı.
'TFF PAYI YÜZDE 4'E DÜŞECEK'
Yıldırım Demirören, elde edilecek gelirlerin takımlara paylaştırılmasında bir önceki ihaleye göre farklılıklar olacağını da belirtti. TFF başkanı Demirören, "Takımlara paylaştırılacak gelirler için Göksel Gümüşdağ ile beraber iyi niyet anlaşması imzaladık. Federasyon gelirlerinin yüzde 12'den yüzde 4'e düşeceğine dair. Bu ihale sürecinde yönetim kararı alıp, hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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