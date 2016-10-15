Dinamo Kiev'e son dakika şoku

Ukrayna Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, deplasmanda Chornomorets ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, ligde 7 haftadır mağlup olmayan Chornomorets'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Junior Moraes'in 30. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dinamo Kiev'de Evgen Khacheridi, 90. dakikada kendi kalesine gol atınca mücadele 1-1 sona erdi.

Ligde 2. kez berabere kalan Dinamo Kiev puanını 25'e çıkarırken, 8 maçtır rakiplerine yenilmeyen Chornomorets ise puanını 18'e yükseltti.

Ukrayna Premier Lig'in 12. haftasında Dinamo Kiev, deplasmanda Oleksandria ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde sahasında 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev ile gruptaki 6. ve son hafta karşılaşmasında 6 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak.

Zorya sahasında kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya, Ukrayna Premier Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Volyn takımını 2-0 yendi.

Zorya'ya 3 puanı getiren golleri 39. dakikada Vladyslav Kulach ve 42. dakikada penaltıdan Rafael Forster kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Zorya puanını 23'e çıkarırken, Volyn ise 6 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Zorya, Olimpik Donetsk'e konuk olacak.

Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında konuk olduğu Zorya ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle gruptaki 5. hafta mücadelesinde 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Shakhtar Donetsk, deplasmanda berabere kaldı

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Olimpik Donetsk ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan Shakhtar Donetsk'in golünü 73. dakikada Ivan Ordets kaydederken, ev sahibi takımın golünü 79. dakikada Ivan Matyazh attı.

Bu sonuçla ligde 2. kez puan kaybı yaşayan Shakhtar Donetsk, puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Olimpik Donetsk ise puanını 17'ye yükseltti.

Shakhtar Donetsk ligde önümüzdeki hafta Zirka'ya konuk olacak.

Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında sahasında 1-0 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk'e, gruptaki 5. hafta mücadelesinde 24 Kasım'da Lviv Arena'da konuk olacak.