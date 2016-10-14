Kulüp başkanlarıyla toplantı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören , kulüp başkanlarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kabul etti.
16.00'da başlayan toplantı öncesinde basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verildi. Daha sonra basına kapanan toplantının ana maddesinin yayın ihalesi olduğu belirtildi. Haziran 2017'de sona erecek Süper Lig yayın ihalesinin yenisi Kasım 2016'da yapılacak. Bu ihale öncesinde kulüp başkanlarına komisyon tarafından bugünkü toplantıda bilgi verileceği belirtildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:45
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
- Şener'e ağır yük
Toplam 1
Yorum
gastamonulu şener ilerleyen zamanlarda hücumunu geliştirirse gökhan'ı(gönül) geçer
- Savaşın emri
Toplam 2
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Mehmet Takım birbirine yakın oynamıyor. Yardımlaşma çok düşük.. Buna çare bulunmazsa sonuç yine aynıdır.
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