Kulüp başkanlarıyla toplantı

16.00'da başlayan toplantı öncesinde basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verildi. Daha sonra basına kapanan toplantının ana maddesinin yayın ihalesi olduğu belirtildi. Haziran 2017'de sona erecek Süper Lig yayın ihalesinin yenisi Kasım 2016'da yapılacak. Bu ihale öncesinde kulüp başkanlarına komisyon tarafından bugünkü toplantıda bilgi verileceği belirtildi.