 Kulüp başkanlarıyla toplantı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Kulüp başkanlarıyla toplantı

    Kulüp başkanlarıyla toplantı

    Federasyonu Başkanı , kulüp başkanlarını Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kabul etti.

    16.00'da başlayan toplantı öncesinde basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verildi. Daha sonra basına kapanan toplantının ana maddesinin yayın ihalesi olduğu belirtildi. Haziran 2017'de sona erecek Süper Lig yayın ihalesinin yenisi Kasım 2016'da yapılacak. Bu ihale öncesinde kulüp başkanlarına komisyon tarafından bugünkü toplantıda bilgi verileceği belirtildi.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:45
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