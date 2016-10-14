Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Spor Toto 2. Lig'e 7., 3. Lig 1. Grup'a 8., 2 ve 3. Gruplara ise 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kayserispor - Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
16 Ekim Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)
17 Ekim Pazartesi
19.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
- TFF 1. Lig
Yarın:
14.00 Altınordu-Mersin İdmanyurdu (İzmir Atatürk)
16.30 Balıkesirspor-Sivasspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Ümraniyespor-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.30 Elazığspor-Bandırmaspor (Elazığ Atatürk)
16 Ekim Pazar:
14.00 Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
14.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Atatürk)
16.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
13.30 Fatih Karagümrük-Pendikspor (Vefa)
16 Ekim Pazar:
13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
14.00 Ofspor-Kocaeli Birlikspor (Of İlçe)
14.30 Keçiörengücü-Kahramanmaraşspor (Aktepe)
14.30 Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor (Devrek)
15.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye)
15.00 Bucaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Buca)
Kırmızı Grup:
16 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Sarıyer (Tuzla Belediye)
13.30 Hatayspor-Gümüşhanespor (Antakya Atatürk)
14.30 Kastamonuspor 1966-1461 Trabzon (Gazi)
14.30 MKE Ankaragücü-Niğde Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
14.30 Kayseri Erciyesspor-Tokatspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
14.30 BUGSAŞ Spor-Eyüpspor (OSTİM)
15.00 Kırklarelispor-Karşıyaka (Kırklareli Atatürk)
15.00 Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Menemen)
15.00 Aydınspor 1923-İnegölspor (Adnan Menderes)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup:
16 Ekim Pazar:
13.30 Gölcükspor-24 Erzincanspor (Gölcük)
14.00 Cizrespor-Kozan Belediyespor (Cizre)
14.00 Erzin Belediyespor-Kızılcabölükspor (Erzin)
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Çorum Belediyespor (Van Atatürk)
14.30 Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor (TCDD Ankara)
15.00 Manavgatspor-Altay (Evrenseki)
15.00 Kütahyaspor-Kartalspor (Dumlupınar)
15.00 Karacabey Birlikspor-Kocaelispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Tekirdağspor-Beylerbeyi (Namık Kemal)
2. Grup:
16 Ekim Pazar:
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Silivrispor (Vefa)
14.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar)
14.30 Yomraspor-Dersimspor (Yomra)
14.30 Tire 1922 Spor-Batman Petrolspor (Tire 4 Eylül)
15.00 Erbaaspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Erbaa)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Düzcespor (Bodrum)
15.30 Derincespor-Çatalcaspor (İsmet Paşa)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap)
15.30 Dardanelspor-Yeşil Bursa (18 Mart)
3. Grup:
16 Ekim Pazar:
13.30 12 Bingölspor-Muğlaspor (Bingöl)
13.30 Bayrampaşa-Maltepespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
14.00 Diyarbekirspor-Bergama Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Orduspor-Düzyurtspor (Ordu 19 Eylül)
14.00 Elaziz Belediyespor-Sakaryaspor (Elazığ Atatürk)
14.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus)
15.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)
15.00 Orhangazispor-Afjet Afyonspor (Orhangazi)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Payasspor? (Darıca)
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:04
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 2
Yorum
BETO Bu bence 1 maç için olmamalı Beşiktaş'ın oyun karakteri bu olmalı ayağa hızlı pas tiki taka futbolla yenemeyeceğin takım çok az!
- Orman Napoli'den umutlu
Toplam 2
Yorum
BETO Beyler Napoli'nin bizden tek fazlası daha sert ve sağlamcı oynamaları o kadar!
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 4
Yorum
BETO Çok yetenekli çok kabiliyetli bir birde çok rahat adam eksiltebiliyor ama son hamlelerini ya hep çok geç yapıyor yada gücü kalmıyor. Ama şu bir gerçek ki Olcay'dan on kat daha iyi kanat oyuncusu!
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