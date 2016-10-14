Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



- Spor Toto Süper Lig



Yarın:

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Kayserispor - Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)



16 Ekim Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)



17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)



- TFF 1. Lig



Yarın:

14.00 Altınordu-Mersin İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

16.30 Balıkesirspor-Sivasspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Ümraniyespor-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.30 Elazığspor-Bandırmaspor (Elazığ Atatürk)



16 Ekim Pazar:

14.00 Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Atatürk)

16.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak)

19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa GAP Arena)



- Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup:

Yarın:

13.30 Fatih Karagümrük-Pendikspor (Vefa)

16 Ekim Pazar:

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

14.00 Ofspor-Kocaeli Birlikspor (Of İlçe)

14.30 Keçiörengücü-Kahramanmaraşspor (Aktepe)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor (Devrek)

15.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye)

15.00 Bucaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Buca)



Kırmızı Grup:

16 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Sarıyer (Tuzla Belediye)

13.30 Hatayspor-Gümüşhanespor (Antakya Atatürk)

14.30 Kastamonuspor 1966-1461 Trabzon (Gazi)

14.30 MKE Ankaragücü-Niğde Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

14.30 Kayseri Erciyesspor-Tokatspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.30 BUGSAŞ Spor-Eyüpspor (OSTİM)

15.00 Kırklarelispor-Karşıyaka (Kırklareli Atatürk)

15.00 Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Menemen)

15.00 Aydınspor 1923-İnegölspor (Adnan Menderes)



- Spor Toto 3. Lig



1. Grup:

16 Ekim Pazar:

13.30 Gölcükspor-24 Erzincanspor (Gölcük)

14.00 Cizrespor-Kozan Belediyespor (Cizre)

14.00 Erzin Belediyespor-Kızılcabölükspor (Erzin)

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Çorum Belediyespor (Van Atatürk)

14.30 Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor (TCDD Ankara)

15.00 Manavgatspor-Altay (Evrenseki)

15.00 Kütahyaspor-Kartalspor (Dumlupınar)

15.00 Karacabey Birlikspor-Kocaelispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Tekirdağspor-Beylerbeyi (Namık Kemal)



2. Grup:

16 Ekim Pazar:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Silivrispor (Vefa)

14.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar)

14.30 Yomraspor-Dersimspor (Yomra)

14.30 Tire 1922 Spor-Batman Petrolspor (Tire 4 Eylül)

15.00 Erbaaspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Erbaa)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Düzcespor (Bodrum)

15.30 Derincespor-Çatalcaspor (İsmet Paşa)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap)

15.30 Dardanelspor-Yeşil Bursa (18 Mart)



3. Grup:

16 Ekim Pazar:

13.30 12 Bingölspor-Muğlaspor (Bingöl)

13.30 Bayrampaşa-Maltepespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.00 Diyarbekirspor-Bergama Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Orduspor-Düzyurtspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Elaziz Belediyespor-Sakaryaspor (Elazığ Atatürk)

14.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus)

15.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)

15.00 Orhangazispor-Afjet Afyonspor (Orhangazi)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Payasspor? (Darıca)