 Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Futbolda Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Spor Toto 2. Lig'e 7., 3. Lig 1. Grup'a 8., 2 ve 3. Gruplara ise 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


    - Toto Süper Lig


    Yarın:

    14.00 - (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    17.00 Kayserispor - Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

    20.00 - Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)


    16 Ekim Pazar:

    13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    13.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

    19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)


    17 Ekim Pazartesi

    19.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)


    - TFF 1. Lig


    Yarın:

    14.00 Altınordu-Mersin İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

    16.30 Balıkesirspor-Sivasspor (Balıkesir Atatürk)

    19.00 Ümraniyespor-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

    19.30 Elazığspor-Bandırmaspor (Elazığ Atatürk)


    16 Ekim Pazar:

    14.00 Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

    14.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

    16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Atatürk)

    16.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak)

    19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa GAP Arena)


    - Spor Toto 2. Lig


    Beyaz Grup:

    Yarın:

    13.30 Fatih Karagümrük-Pendikspor (Vefa)

    16 Ekim Pazar:

    13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)

    13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

    14.00 Ofspor-Kocaeli Birlikspor (Of İlçe)

    14.30 Keçiörengücü-Kahramanmaraşspor (Aktepe)

    14.30 Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor (Devrek)

    15.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye)

    15.00 Bucaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Buca)


    Kırmızı Grup:

    16 Ekim Pazar:

    13.30 Tuzlaspor-Sarıyer (Tuzla Belediye)

    13.30 Hatayspor-Gümüşhanespor (Antakya Atatürk)

    14.30 Kastamonuspor 1966-1461 Trabzon (Gazi)

    14.30 MKE Ankaragücü-Niğde Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

    14.30 Kayseri Erciyesspor-Tokatspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

    14.30 BUGSAŞ Spor-Eyüpspor (OSTİM)

    15.00 Kırklarelispor-Karşıyaka (Kırklareli Atatürk)

    15.00 Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Menemen)

    15.00 Aydınspor 1923-İnegölspor (Adnan Menderes)


    - Spor Toto 3. Lig


    1. Grup:

    16 Ekim Pazar:

    13.30 Gölcükspor-24 Erzincanspor (Gölcük)

    14.00 Cizrespor-Kozan Belediyespor (Cizre)

    14.00 Erzin Belediyespor-Kızılcabölükspor (Erzin)

    14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Çorum Belediyespor (Van Atatürk)

    14.30 Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor (TCDD Ankara)

    15.00 Manavgatspor-Altay (Evrenseki)

    15.00 Kütahyaspor-Kartalspor (Dumlupınar)

    15.00 Karacabey Birlikspor-Kocaelispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

    15.00 Tekirdağspor-Beylerbeyi (Namık Kemal)


    2. Grup:

    16 Ekim Pazar:

    13.30 Halide Edip Adıvarspor-Silivrispor (Vefa)

    14.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar)

    14.30 Yomraspor-Dersimspor (Yomra)

    14.30 Tire 1922 Spor-Batman Petrolspor (Tire 4 Eylül)

    15.00 Erbaaspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Erbaa)

    15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Düzcespor (Bodrum)

    15.30 Derincespor-Çatalcaspor (İsmet Paşa)

    15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap)

    15.30 Dardanelspor-Yeşil Bursa (18 Mart)


    3. Grup:

    16 Ekim Pazar:

    13.30 12 Bingölspor-Muğlaspor (Bingöl)

    13.30 Bayrampaşa-Maltepespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

    14.00 Diyarbekirspor-Bergama Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    14.00 Orduspor-Düzyurtspor (Ordu 19 Eylül)

    14.00 Elaziz Belediyespor-Sakaryaspor (Elazığ Atatürk)

    14.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus)

    15.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)

    15.00 Orhangazispor-Afjet Afyonspor (Orhangazi)

    15.00 Darıca -Payasspor? (Darıca)

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:04
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