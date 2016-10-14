FIFA'nın gündemi Dünya Kupası
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının artırılması konusunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçim vaatleri arasında yer alan Dünya kupalarına katılacak takım sayısının artırılması, 9 Ocak 2017'de düzenlenecek toplantıda masaya yatırılacak.
Infantino, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, konseyin kupadaki takımların sayısının yükseltilmesine sıcak baktığını söylemişti.
Rusya'nın 2018'de, Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nı, 2026'da düzenleyecek ülke ise henüz seçilmedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:19
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 4
Yorum
Yasama Riekerink çok çalışkan bir hoca. Giderek kendini de geliştirecektir. Uzun yıllar takımda kalmasından yanayım. adam gibi adam olması da bize uzun vadede çok faydalı olacağının garantisidir.
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