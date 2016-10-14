 FIFA'nın gündemi Dünya Kupası – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'nın gündemi Dünya Kupası

    FIFA'nın gündemi Dünya Kupası

    , 2026 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının artırılması konusunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

    konseyi üyelerinden Michel D'Hooghe tarafından yapılan açıklamada, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 40 veya 48'e yükseltilmesinin gündeme alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçim vaatleri arasında yer alan Dünya kupalarına katılacak takım sayısının artırılması, 9 Ocak 2017'de düzenlenecek toplantıda masaya yatırılacak.

    Infantino, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, konseyin kupadaki takımların sayısının yükseltilmesine sıcak baktığını söylemişti.

    Rusya'nın 2018'de, Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nı, 2026'da düzenleyecek ülke ise henüz seçilmedi.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
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