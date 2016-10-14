Barışa gölge!
Roma'da önceki gece eski yıldızların forma giydiği dostluk maçında olay çıktı. Maradona, Ronaldinho, Totti ve Veron gibi isimlerin yer aldığı maçın bitiminde Arjantinli iki yıldız birbiriyle dalaştı. Maradona ve Veron, uzun süre tartıştı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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