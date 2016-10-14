 Barışa gölge! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Barışa gölge!

    Barışa gölge!
    'da önceki gece eski yıldızların forma giydiği dostluk maçında olay çıktı. Maradona, Ronaldinho, Totti ve Veron gibi isimlerin yer aldığı maçın bitiminde Arjantinli iki yıldız birbiriyle dalaştı. Maradona ve Veron, uzun süre tartıştı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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