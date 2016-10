Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması

ASpor CANLI YAYIN

TFF Başkanı Yıldırım Demirören Türkiye 'yi A Spor ekranlarına kilitleyen röportajda Türk futbolunun son durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Arda'nın Terim ile prim konuşması yaptığı yerin yanlış olduğunu belirten Demirören, yıldız oyuncunun Milli Takıma geri dönüşü için açık kapı bıraktı.- Arda Turan'ın prim konuşmasını yaptığı yer yanlıştı.- Fatih Terim'i 3 kere gönderdik 4 kere geri çağırdık.- Terim, Euro 2016 sonrası istifa etmedi.- Süper Lig yayın ihalesinden 600 milyon dolar bekliyoruz.- Kamuoyunun beklediği cevaplar ama ben kamuoyunun kavga yaratmayı beklediği cevaplardan çok gerçekleri söyleyeceğim.- Ben suskun kalmadım. Kulüp yönetim tecrübemden bildiği bir şey var o da her gün konuşmak hata. Bir eksiğimiz oldu. 2 büyük gazetenin sahibi olmama rağmen iletişimi tam yapamadık. Göreve geldiğimizde 270 milyon TL olan TFF bütçesi 602 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Futbolun idaresini bilen, acı olaylarla buralara gelen biriyim.- Milli Takım'ı aldığımızda FIFA sıralamasında 50'lerdeydi, bugün 20'lerde. En önemli hocalardan birini getirdik. EURO 2016'ya katıldık. En büyük hata federasyonların Milli Takım'ın başarısıyla ilişkilendirilmesi. Biz idari olarak bakıyoruz.Biz idari olarak bakarız.- Süper Lig ihalesi için ihale dönemi önümüzdeki hafta başlayacak. Benim beklentim 600 milyon dolar. Kanun değişikliği yapılırsa, bir sonraki ihaleyi Kulüpler Birliği yapacak.- Bu haftaya kadar 1. Lig yayınlanmamasına rağmen, kulüplerimize yayın gelirlerini biz ödedik.- 14 yabancı çıkmadan önce 5 yabancı ortalamayla takımlar sahaya çıkıyordu. Şimdi kulüpler 6 oyuncu ortalamasıyla oynuyor. Onun yanı sıra yurt dışına çıkan oyuncularda artış oldu. 1 kişilik artış olmuş. Kulüpler ve Milli Takım yeni kuraldan memnun.-Kulüplerimizi için mali tehlike devam ediyor. Bunun yanı sıra toparlanan Süper Lig kulüplerimiz var. PTT 1. Lig'de belirli takımlara mali disipline uymadıkları için puanları sildik. Süper Lig takımları buradan kıl payı kurtuldu. Biz bu takımları biliyoruz. Mühim olan taraftara oynayıp transfer yapmak değil. Gelir - gideri dengelemezlerse ummadığımız takımlarımız UEFA'ya gitmeme durumuyla karşılaşabilir.- Biz kimin niye konuştuğunun, kimin algı operasyonu yaptığının, her şeyin farkındayız! Eleştirmek en kolay şey.- Passolig güvenlik açısından oluşmuş bir organizasyon. İlk başta istemediğimiz seyirciler stada gelmedi. Son 3 sezonda seyirci ortalaması her sezon artıyor. 2016/17 sezonunda seyirci ortalaması %35 arttı. Seyirci ortalamamız 6 binlerden 9 binlere doğru yükseldi. Biz gelmeden önce saha kapatma yerine kadın seyircilere oynama cezası vardı. Biz saha kapama cezasını kaldırdık.- Kulüp yönetiminin verdiği her demeç taraftarları geriyor. Ben de o hataları yaptım. Karşı taraf hakkında demeç vereceksin tabi. Toplumun takip ettiği 2 alan var; Siyaset ve futbol. Bunu göz önünde bulundurarak daha dikkatlı adımlar atılmalı. 15 Temmuz sürecinde birlik beraberlik Yenikapı'da nasıl sağlandıysa, aynısını futbolda da sağlamalıyız.- ATV, A Haber ve A Spor'a teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nı yayınladıkları ve destekleri için. Türkiye Kupası'nı kazanana biz federasyon olarak ekstra 5 milyon lira veriyoruz. Seneye Ziraat Türkiye Kupası finalini Avrupa'da oynatma fikrimiz var.-Portekiz galibiyet alamadan gruptan çıktı. şampiyon oldu. Biz galibiyet aldık gruptan çıkamadık kimse Portekiz'e şanslı demedi. Avrupa şampiyonasıında yüzde 30 havuza atıp, kalanını başarıya göre verecektik. O günkü Türkiye milli takımı beklenmedik bir şekilde son anda anda turnuvaya katılınca arkadaşlara ödül olarak 500 bin TL verdik. Bu rakam tartışılır, fazlaydı değildi. O gün bize yaşattıkları mutluluk buna değerdi.

-Şimdi prim sistemi değişti. Katılırlarsa prim alacaklar. FIFA'dan gelecek paranın belli bir yüzdesini vereceğiz. Bu ülke Hiddinklere 8 milyon euro verildi. Yanına Oğuzları yardımcıları koyun bu ülkede 15 milyon euro maaş verildi.

-Milli oyuncuya prim verilir mi onu tartışalım. Gerekirse prim vermeyelim ben buna da varım. Biz hayatımızda 3 kere şampiyonaya gittik. pRİM vermiyor dediğimiz ülkeler her sene şampiyonaya katılıyorlar. Fatih hocamızla da bunu konuşuyoruz. Biz önce her turnuvaa katılalım.-Türkiye, Yenikapı'da birleşti. Algı operasyonları yapıyorlar. Nerden vuracaksın? Futboldan. Yok öyle. Herkes haddini bilecek.-Bizde prim kavgası olmadı. Tabiki bir takım kaptanı, hocasıyla primle igili konuşabilir. Burada en büyük yanlış bu konunun konuşulduğu yer oldu. Bu konu antrenman sahasında seyircilerin önünde konuşulmaz. Hata yapıldıysa bu kendi içimizde çözmemiz gerekiyor.Arda, Barcelona'da 6 ay top oynamadı ama hocamız onu Milli Takım'a çağırdı. O zaman kimse neden çağırılıyor demedi.Arda kadroya alınmayınca bir tepkim olmadı. Hoca bana kadroyu sundu, ben de 'Hayırlı olsun' dedim. Saygımız var.Hocamız Arda ve diğerlerini çağırmamanın sorumluluğunu almıştır. Teknik olarak almak istemedi. Bizi ilgilendirmez. 2 maçta olmayan Arda 4. maçta olabilir. Arda Turan ile gurur duyuyoruz. İnşallah Neymar'ı keser. Arda hocamız tarafından uygun görüldüğünde çağrılacaktır, hiçbir zaman Arda'ya kapı kapatıldı demedi"-Burak 1 lira prim almadım derken belki yanlış söyledi. Burak Yılmaz oynadığı maçların primini aldı. Son 2 maçın primini almadı çünkü oynamadı. Burak 467 bin lira prim aldı dekontları bende imzalı. O yüzden bizim prensibimiz az konuşup çok iş yapmak olmalı. Bugün milli takımda olanlar yarın olmayabilir. bugün olmayanlar da yarın olabili. Ancak futbolcular belli bir organizasyonun içine girdiği zaman kararlar taktik olmaktan çıkar idari kararlar alınır.-Bu ülkede Milli Takım oyuncularının prim almadığı için iyi oynamadığı konuşuldu. Büyük haksızlıktı bu. Oraya katılmada herkesin bir payı var Burak'ın dan Adanaspor kalecisine kadar herkesin bir emeği var Avrupa Şampiyonası'na katılmamızda. Artık maç maç primleri kesinlikle olmayacak- Hocamız turnuva sonrası Galatasaray iddialarının söylenti olduğunu söyledi. İstifa söz konusu olmadı. Ama hocamız çok nazik bir insan. Yola devam edip etmemizle ilgili konuşmak istedi. Biz de devam kararı aldık. Bizim için öyle önemli bir insan ki. Çünkü biz hocayı 3 kere gönderdik 4 kere geri çağırdık. Hocamıza milli takımlar koordinatörlüğü verdik. Önemli olan kalıcı başarı.(Sayfa güncellenmektedir)