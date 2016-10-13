 Uefa’dan Düren’e görev – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’dan Düren’e görev

    Uefa’dan Düren’e görev
    Federasyonu Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mete Düren, Sağlık Komitesi üyesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada Düren'in komitede yer almasıyla UEFA'daki Türk yönetici sayısı 8'e yükseldi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uefa’dan Düren’e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.