Maradona ile Veron arasında gerginlik

"Barış İçin Birlik İçinde" adı verilen etkinlik, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün akşam gerçekleştirildi. Tüm geliri Ağustos ayında İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremin mağdurlarına bağışlanacak olan karşılaşmada, Maradona, Totti ve Ronaldinho'nun yanı sıra, Mondragon, Cafu, Aldair, Burdisso, Candela, Taddei, Carbone, Antonio Di Natale, Aitor Karanka, Bizzarri, Zambrotta, Marquez, Sanchis, Abidal, Davids, Veron, Krkic, Kanoute, Aldair, Crespo gibi isimler de sahada yer aldı. Efsanevi futbolcu Maradona da Roma'nın 40 yaşındaki kaptanı Totti de, 10 numaralı formayla sahaya çıktı. 80 dakika oynanan müsabaka, Totti ve Maradona'nın takımının, Ronaldinho'nun takımına 4-3 yenilmesiyle sonuçlandı.



OĞLUYLA İLK KEZ BİRLİKTE SAHADA



Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve 1997 yılında sahalara veda etmiş olan Maradona, maçın tamamında forma giydi ve 22. dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan Totti'ye bir asist yaptı.



Maradona'nın, Napoli'de oynadığı dönemde İtalyan bir kadınla evlilik dışı ilişkisinden olan ve yapılan DNA testiyle 2007 yılında resmen çocuğu olarak kabul ettiği 30 yaşındaki oğlu Diego Maradona Jr. da karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.



Böylece baba-oğul ilk kez birlikte oynamış oldu.



VERON'A KÜFÜR ETTİ



Öte yandan Maradona ve Veron arasında barış maçına gölge düşüren bir gerginlik yaşandı. Maçın ilk yarısını bitiren düdüğün ardından Maradona, Veron'un yanına giderek hararetli bir şekilde konuşmaya başladı. Daha sonra sinirlendiği gözlenen Maradona'nın, Veron'la konuşurken parmağını sallaması ve öfkeli bir şekilde sahadan ayrılması dikkat çekti. Güvenlik görevlileri, sakinleştirmeye çalıştıkları Maradona'yı soyunma odasına götürdü.



İki Arjantinli efsanenin neden tartıştıkları ise bilinmezken Maradona, maç sonunda gazetecilerin buna ilişkin sorusuna, "Veron'la yaşadığımız aramızda kalacak. Çok hayran olduğum bir futbolcuya karşı konuşmak istemiyorum" diye yanıt verdi. Veron da bu konu hakkında konuşmayı reddetti.







La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, saha kenarında olanlar, Maradona'nın net bir şekilde Veron'a İspanyolca küfür ettiğine şahit oldu. Maçı izleyen Arjantinli gazeteciler ise Maradona'nın, Veron'un bu organizasyonda yer almasını istemediğini öne sürdü. İki yıldız arasında, Veron'un Arjantin Futbol Federasyonu'ndaki görevinden ötürü Temmuz ayında da bir sürtüşme yaşandığı belirtildi.



MARADONA'NIN BARIŞ MAÇLARI HEP VUKUATLI



Maradona, yine Papa'nın teşvikiyle 2 yıl önce Roma'da oynanan ve Emre Belözoğlu'nun da katıldığı barış maçında da vatandaşı Mauro Icardi'ye çatmıştı.



Maçı 6-3 kaybetmesinde katkısı olan, karşı takımda forma giyen Icardi'ye tepki gösteren Maradona, "O, futbol ailesinin bir parçası değil" diyerek, bir hayır maçında skordaki farkı bu kadar açmasından dolayı onu eleştirmişti.



Maradona ayrıca, Kolombiya'daki barış sürecine destek vermek amacıyla geçen sene düzenlenen gösteri maçında da olay çıkarmıştı.



Ceza sahasında kendini yere atıp penaltı yaptıran ve ardından atışı gole çeviren Maradona, bu golle takımına galibiyeti getirmesine rağmen maçtan sonra sinirli hareketleriyle dikkati çekmişti. Kendisini görüntüleyen kameralara tepki gösteren Maradona, bir güvenlik görevlisini tekmelemişti.



BAŞKA BİR MARADONA GELİR Mİ?



Karşılaşma sonrası gazetecilere konuşan Maradona, futbol dünyasına başka bir "Maradona" gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Geleceği görebilseydim Maradona değil Papa olurdum" diye esprili bir yanıt verdi.



"TOTTİ 50 YAŞINA KADAR OYNAMALI"



Maç öncesi konuşan Maradona, bu sezon sonu sahalara veda edecek olan ve "Roma'nın bayrağı" diye nitelediği Totti'ye, oynamaya devam etmesini tavsiye edeceğini söyledi.



Totti ise buna gülerek, "O Roma'nın başkanı mı ki?" diye yanıt verdi.



Maç sonrası Totti'yle aynı sahada oynamanın nasıl bir duygu olduğu sorulan Maradona, "O bir fenomen ve 50 yaşına kadar oynamalı. Eğer şimdi futbolu bırakırsa ben çok sıkılırım maçları izlemekten" diye konuştu.