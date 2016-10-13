Fahad'dan muazzam gol...

Fahad Al Muwallad, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Suudi futbolcu Fahad Al Muwallad orta saha yayı önünden atılan topa hiç yere inmeden ceza sahası sağ çarprazın vurarak ağlara gönderdi.



HOLLANDALILARA BENZETİLDİ

Al Muwallad'ın bu golü sosyal medyadaki bazı futbolseverler tarafından Van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı gole, bazı futbolseverler tarafından ise Van Persie'nin Manchester United'da oynarken Aston Villa'ya attığı gole benzetildi.



