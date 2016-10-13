 Fahad'dan muazzam gol... – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fahad'dan muazzam gol...

    Fahad'dan muazzam gol...

    2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda dün gece oynanan Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri maçı şık bir gole sahne oldu.

    Fahad Al Muwallad, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Suudi futbolcu Fahad Al Muwallad orta saha yayı önünden atılan topa hiç yere inmeden ceza sahası sağ çarprazın vurarak ağlara gönderdi.

    HOLLANDALILARA BENZETİLDİ
    Al Muwallad'ın bu golü sosyal medyadaki bazı futbolseverler tarafından Van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı gole, bazı futbolseverler tarafından ise Van Persie'nin Manchester United'da oynarken 'ya attığı gole benzetildi.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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