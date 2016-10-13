Fahad'dan muazzam gol...
2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda dün gece oynanan Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri maçı şık bir gole sahne oldu.
Fahad Al Muwallad, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Suudi futbolcu Fahad Al Muwallad orta saha yayı önünden atılan topa hiç yere inmeden ceza sahası sağ çarprazın vurarak ağlara gönderdi.
HOLLANDALILARA BENZETİLDİ
Al Muwallad'ın bu golü sosyal medyadaki bazı futbolseverler tarafından Van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı gole, bazı futbolseverler tarafından ise Van Persie'nin Manchester United'da oynarken Aston Villa'ya attığı gole benzetildi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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