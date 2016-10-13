 Dünya Kupası'na 48 takım katılabilir – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'na 48 takım katılabilir

    Dünya Kupası'na 48 takım katılabilir

    Başkanı , 32 takımla oynanan 'nın 2026 yılında 40 veya 48'e çıkarılması seçeneklerini ocak ayında karara bağlamak istediklerini belirtti.

    Başkan Infantino yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın ocak ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak yönetim konseyi toplantısında, 32 takımla oynanan 2026 'nın 40 veya 48 takımla oynanmasıyla ilgili kararı vermek istediklerini kaydetti.

    Takım sayısının artmasıyla ilgili genel hissiyatının pozitif yönde olduğunu söyleyen Infantino, "Tüm dünyada kalitesi yükseliyor." ifadesini kullandı.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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