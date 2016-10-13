Dünya Kupası'na 48 takım katılabilir
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nın 2026 yılında 40 veya 48'e çıkarılması seçeneklerini ocak ayında karara bağlamak istediklerini belirtti.
Başkan Infantino yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın ocak ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak yönetim konseyi toplantısında, 32 takımla oynanan 2026 Dünya Kupası'nın 40 veya 48 takımla oynanmasıyla ilgili kararı vermek istediklerini kaydetti.
Takım sayısının artmasıyla ilgili genel hissiyatının pozitif yönde olduğunu söyleyen Infantino, "Tüm dünyada futbol kalitesi yükseliyor." ifadesini kullandı.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
halocan Türk futboluna fayda sağlamış gibi konuşmaları çok gülünç.
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
ckasimay ne kompleksli insanlarimiz var. Süper lig sadece 3 takim ile mi oynaniyor.
- Sıramı bekliyorum
Toplam 3
Yorum
Atirf Bu yabancılar genelde kendi adamlarına şans veriyorlar
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