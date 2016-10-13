Dünya Kupası'na 48 takım katılabilir

Başkan Infantino yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın ocak ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak yönetim konseyi toplantısında, 32 takımla oynanan 2026 Dünya Kupası'nın 40 veya 48 takımla oynanmasıyla ilgili kararı vermek istediklerini kaydetti.

Takım sayısının artmasıyla ilgili genel hissiyatının pozitif yönde olduğunu söyleyen Infantino, "Tüm dünyada futbol kalitesi yükseliyor." ifadesini kullandı.