Demirören bu akşam A Spor'da

Tüm Türkiye’nin haftalardır konuşmasını beklediği Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara ilk kez A Spor ekranlarında canlı yayında yanıt verecek. Türkiye’yi A Spor ekranlarına kilitleyecek dev röportaj bugün saat 20.00’de başlayacak.

İŞTE DEMİRÖREN'İN AÇIKLAYACAĞI KONULARDAN BAZILARI:

-Milli Takım'daki bitmeyen Arda Turan polemiği

-Fatih Terim'e yönelik eleştiriler ve prim konusu

-Burak ile Tümer Metin arasında neler yaşandı?

-Terim, Euro 2016 sonrası istifasını sundu mu?

-Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili planlar neler?