 Demirören bu akşam A Spor'da – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Demirören bu akşam A 'da

    Demirören bu akşam A Spor'da

    Tüm ’nin haftalardır konuşmasını beklediği Federasyonu Başkanı , kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara ilk kez A ekranlarında canlı yayında yanıt verecek. Türkiye’yi A Spor ekranlarına kilitleyecek dev röportaj bugün saat 20.00’de başlayacak.

    İŞTE DEMİRÖREN'İN AÇIKLAYACAĞI KONULARDAN BAZILARI:
    -Milli Takım'daki bitmeyen Arda Turan polemiği
    -Fatih Terim'e yönelik eleştiriler ve prim konusu
    -Burak ile Tümer Metin arasında neler yaşandı?
    -Terim, Euro 2016 sonrası istifasını sundu mu?
    -Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili planlar neler?
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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