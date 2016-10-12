 Rumen futbolcuların parası çalındı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Rumen futbolcuların parası çalındı

    Rumen futbolcuların parası çalındı

    Romanya medyası, Kazakistan'daki maç öncesi Rumen milli takım futbolcularının paralarının çalındığını belirtti.

    DolceSport televizyonundan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Romanya Milli Takımı'nın kaldığı otelde 12 futbolcunun nakit parası ve masörün tablet bilgisayarının çalındığı kaydedildi.

    Öte yandan, parayı kimin aldığını bilmedikleri söyleyen Romanya Futbol Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun danışmanı Andrei Vochin "Açıkçası hırsızın bulunmasıyla ilgili ümidimiz yok." ifadesini kullandı.

    Romanya ile Kazakistan arasında bugün oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı 0-0 sona ermişti.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
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