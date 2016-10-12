Rumen futbolcuların parası çalındı
Romanya medyası, Kazakistan'daki maç öncesi Rumen milli takım futbolcularının paralarının çalındığını belirtti.
DolceSport televizyonundan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Romanya Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otelde 12 futbolcunun nakit parası ve masörün tablet bilgisayarının çalındığı kaydedildi.
Öte yandan, parayı kimin aldığını bilmedikleri söyleyen Romanya Futbol Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun danışmanı Andrei Vochin "Açıkçası hırsızın bulunmasıyla ilgili ümidimiz yok." ifadesini kullandı.
Romanya ile Kazakistan arasında bugün oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı 0-0 sona ermişti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 25
Yorum
sevinmek ? 7-8 senede 1 kere şampiyon olan renksizler artık şu sevinme işini bıraksa ? ama haklısınız yokluk zor
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 30
Yorum
cengızhan fatıh hoca form durumuna gore degıl kendıne yakın topcuları alıyor konya spordan basaksehırden topcu varmı zenıt uefa kupasını aldıgında fatıh tekke uefa nın 11 ıne secılmıstı mıllı takıma aldımı federasyonl bırlıkte ıstıfa etmesı gerekıyor
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 4
Yorum
EN BUYUK DUSMAN GS'YIN EN BUYUK DUSMANI SIMDIKI BASKANI DURSUN OZBEK VE KARDESIDIR AZIZ YILDIRIMIN KANKASI, INSAATCILAR , GS'YIN AVRUPADAN DISLANMASINI PLANLADILAR 3 KUPALI SAMPIYON TAKIMI DAGITILAR, TARAFTAR AYAKLANINCA BIR KAC TRANSFER YAPTILAR AMA GENE GS LIGDE 4. VE SENE SONUNDA GORUCEZ GS GENE AVRUPADA OLMUCAK. BUTUN PLAN GS'YI SIFIRLAMAK FLORYA'YI SATMAK. 2015 DE GS 165 MILYON EU. KAZANMISTI . AVRUPADA 19 SIRADAYDI , SIMDI KOMBILER 10 BINLERE DUSTI. GERISINI SIZ DUSUNUN.
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