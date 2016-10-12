Fahad'dan muazzam gol...
2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda dün gece oynanan Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri maçı şık bir gole sahne oldu.
Fahad Al Muwallad, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Suudi futbolcu Fahad Al Muwallad orta saha yayı önünden atılan topa hiç yere inmeden ceza sahası sağ çarprazın vurarak ağlara gönderdi.
HOLLANDALILARA BENZETİLDİ
Al Muwallad'ın bu golü sosyal medyadaki bazı futbolseverler tarafından Van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde attığı gole, bazı futbolseverler tarafından ise Van Persie'nin Manchester United'da oynarken Aston Villa'ya attığı gole benzetildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
- Futbolseverlere müjde!
Toplam 4
Yorum
salattin ne yorumlayayım ki tff buzamana kadar nicin bekledi ki 6 hafta boşuna bekledik herşey kendi elinde dijitürk tff den büyükmü
- Gelirler iki katına çıktı
Toplam 4
Yorum
acg Maç kazanamayan futbolculara maaş kesintisi yapılsın.
- Dursun Özbek: "G.Saray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz"
Toplam 9
Yorum
harun bu adama zamanında az vurmadık giderek galatasaray için ne kadar çabaladığı ortaya çıkıyor ünal aysal göz boyamaktan başka bişey yapmadı sabırlı olmamız lazım destek olmamız lazım iyi günler çok yakın
Fahad'dan muazzam gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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