 Cech Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Cech Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Cech Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    İngiltere ekiplerinden 'ın kalesini koruyan , iki alanda 2017 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

    kariyerinde 181 maçı gol yemeden tamamlayarak rekora imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, iki ayrı kulüpte ( ve ) "altın eldiven" kazanan tek kaleci olmasıyla da rekorlar kitabına girmeyi başardı.

    2004-15 yılları arasında Chelsea'de forma giyen Çek kaleci, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'in transfer edilmesinin ardından Arsenal'a gitmişti.

    , Manchester City ve Everton'da oynadığı dönemde 580 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Gareth Barry de bu alanda rekor kırdı ve 'den kitaba giren bir başka isim oldu.

    Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 47 milyondan fazla takipçi sayısıyla, 2015 yılında 14,5 milyon sterlin kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic, bir sezonda en fazla para ödülü alan tenisçi unvanıyla, 18 yaşında İspanya Grand Prix'sinde kürsünün zirvesine çıkan Max Verstappen de Formula 1 yarışı kazanan en genç pilot rekoruyla kitabın 2017 baskısına girdi.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:20
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