Bahis oynayan yıldız oyuncuya ceza
Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından 1860 Münih'te forma giyen Hırvat golcü Ivica Olic, bahis oynadığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde internet üzerinden bahis oynadığı saptanan 37 yaşındaki Olic'e, 2 maçtan men ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.
Oynanan miktarın büyük bölümünün her bir bahis için 3 haneli rakamlarda olduğu belirtilen açıklamada, futbolcunun kendi takımı 1860 Münih'in maçlarına bahis yapmadığı kaydedildi.
Federasyon, Olic'in bu davranışıyla DFB yönetmeliğindeki futbolcuların bahis oynama yasağını ihlal ettiğine işaret etti.
1860 Münih'ten yapılan açıklamada ise kulübün ayrıca oyuncuya yüksek para cezası vereceği bildirildi.
Hırvat oyuncu Olic de büyük hata yaptığını belirterek, arkadaşlarına kredi kartını vererek bu bahis olayına iştirak ettiğini kabul etti. Büyük paralarla bahis oynamadıklarını, bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyleyen Olic, "Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:13
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 5
Yorum
aga Sakın nevzat bey takıma katkı için futbolcu alma, aldıkların ortada, bari para gitmesin....
- Nihat Mala: Geç kaldık
Toplam 1
Yorum
sabo Sayın mala sizde seyirciye gaz vermek adına boş laflar ediyorsunuz Basket tede futbol gibi hüsrana uğruyacaksınız neden derseniz seyirci her maç galibiyet istiyor buda imkansız olduğuna göre aynen böyle devam edecek bir hafta yenersin tamam ama iki hafta mağlup olursun basket seyirciside futbol seyircisi gibi sabırsız.saygılar
- Wes kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
N0_Name Sneijder yoksa Josue'ye şans verilebilir. Ya da 4 4 2 oynatılabilir. Ortada Selçuk-Tolga, Kanatta Yasin-Bruma forvette ise Poldi Ve Eren
Bahis oynayan yıldız oyuncuya ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.