Bahis oynayan yıldız oyuncuya ceza

Hırvat oyuncu Ivica Olic 'e bahis oynadığı gerekçesiyle Alman Futbol Federasyonu tarafından 2 maç men ve 20 bin avro para cezası verildi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde internet üzerinden bahis oynadığı saptanan 37 yaşındaki Olic'e, 2 maçtan men ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Oynanan miktarın büyük bölümünün her bir bahis için 3 haneli rakamlarda olduğu belirtilen açıklamada, futbolcunun kendi takımı 1860 Münih'in maçlarına bahis yapmadığı kaydedildi.

Federasyon, Olic'in bu davranışıyla DFB yönetmeliğindeki futbolcuların bahis oynama yasağını ihlal ettiğine işaret etti.

1860 Münih'ten yapılan açıklamada ise kulübün ayrıca oyuncuya yüksek para cezası vereceği bildirildi.

Hırvat oyuncu Olic de büyük hata yaptığını belirterek, arkadaşlarına kredi kartını vererek bu bahis olayına iştirak ettiğini kabul etti. Büyük paralarla bahis oynamadıklarını, bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyleyen Olic, "Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadesini kullandı.