 ‘Jose ve Pep kibirli’ – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Jose ve Pep kibirli’

    ‘Jose ve Pep kibirli’
    Rusya'da Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Rumen televizyonunda Mourinho ve Guardiola için çarpıcı konuştu. Luce, "Mourinho inanılmaz bir çocuk; ama stilim ondan farklı. Takım inşa etmeyi severim. Mourinho ve Guardiola çok kibirli; ama ikisi de çok iyi teknik adamlar" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Jose ve Pep kibirli’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.