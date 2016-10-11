‘Jose ve Pep kibirli’

Rusya'da Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Rumen televizyonunda Mourinho ve Guardiola için çarpıcı konuştu. Luce, "Mourinho inanılmaz bir çocuk; ama stilim ondan farklı. Takım inşa etmeyi severim. Mourinho ve Guardiola çok kibirli; ama ikisi de çok iyi teknik adamlar" dedi.