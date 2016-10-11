Fransa'dan Hollanda'ya tek atış
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Fransa deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
Amsterdam Arena Stadı'nda Hollanda A Grubu 3. maçında Fransa'yı konuk etti. Horozlar 30. dakikada Paul Pogba'nın golüyle 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Fransa 7 puanla grupta liderliğe yükselirken, Hollanda ise 4 puanda kaldı.
BELÇİKA'DAN GOL YAĞMURU
H Grubu'ndaki mücadelede Belçika deplasmanda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Karşılaşmanın 7. saniyesinde Belçikalı futbolcu Christian Benteke ağları havalandırarak, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en erken golüne imza attı. Daha önce rekor, 1993 yılında İngiltere'ye karşı 8. saniyede attığı golle San Marinolu Davide Gualtieri'ye aitti.
BOSNA'YI DZEKO SIRTLADI
Grubun diğer maçında Bosna Hersek konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 70. ve 81. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 yenerken, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca 78 dakika sahada kaldı.
A Grubu:
Hollanda - Fransa: 0-1
İsveç - Bulgaristan: 3-0
Belarus - Lüksemburg: 1-1
B Grubu:
Faroe Adaları - Portekiz: 0-6
Letonya - Macaristan: 0-2
Andorra - İsviçre: 1-2
H Grubu:
Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0
Estonya - Yunanistan: 0-2
Cebelitarık - Belçika: 0-6
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:16
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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