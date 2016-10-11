Fransa'dan Hollanda'ya tek atış

Amsterdam Arena Stadı'nda Hollanda A Grubu 3. maçında Fransa'yı konuk etti. Horozlar 30. dakikada Paul Pogba'nın golüyle 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Fransa 7 puanla grupta liderliğe yükselirken, Hollanda ise 4 puanda kaldı.



BELÇİKA'DAN GOL YAĞMURU

H Grubu'ndaki mücadelede Belçika deplasmanda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Karşılaşmanın 7. saniyesinde Belçikalı futbolcu Christian Benteke ağları havalandırarak, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en erken golüne imza attı. Daha önce rekor, 1993 yılında İngiltere'ye karşı 8. saniyede attığı golle San Marinolu Davide Gualtieri'ye aitti.



BOSNA'YI DZEKO SIRTLADI

Grubun diğer maçında Bosna Hersek konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 70. ve 81. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 yenerken, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca 78 dakika sahada kaldı.



A Grubu:

Hollanda - Fransa: 0-1

İsveç - Bulgaristan: 3-0

Belarus - Lüksemburg: 1-1



B Grubu:

Faroe Adaları - Portekiz: 0-6

Letonya - Macaristan: 0-2

Andorra - İsviçre: 1-2



H Grubu:

Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Estonya - Yunanistan: 0-2

Cebelitarık - Belçika: 0-6