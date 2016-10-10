UEFA'dan iki Türk hakeme görev
UEFA, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak iki maçta Türk hakemlerden Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy'u görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, yarın Sırbistan ile Slovenya arasında yapılacak karşılaşmada düdük çalacak. Sırbistan'ın Gornji Milanovac kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise yine yarın Bulgaristan ile Romanya arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Bulgaristan'ın Beroe kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Volkan Narinç yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler görev alacak.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
- Buz dağına çarptık!
Toplam 87
Yorum
savaşan kartal deveye sormuşlar boynun neden eğri o da ne kendimi ne de oyuncularımı yediririm demiş, kurda sormuşlar neden ensen kalın o da kulağından tutup o koltuktan atmasını da biliriz adamı demiş.bunu da neden anlattım bilmiyorum ama anlayana çok manidar bence :)
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 39
Yorum
senol ben senol günesi tek gecerim adam bitik cökmüs borc batagindaki besiktasi ilk yilinda daha sampiyon yapti SENOL HOCA gelmeli
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 5
Yorum
eagles geçmiş olsun simdiden de. bu yorumlarda fenerın veya beşiktaşın topcusu sakatlansa daha mı ıyı sacma sapan konusmayın arkadaslar kımse sakatlanmasın...
UEFA'dan iki Türk hakeme görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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