UEFA'dan iki Türk hakeme görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, yarın Sırbistan ile Slovenya arasında yapılacak karşılaşmada düdük çalacak. Sırbistan'ın Gornji Milanovac kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise yine yarın Bulgaristan ile Romanya arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Bulgaristan'ın Beroe kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Volkan Narinç yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler görev alacak.