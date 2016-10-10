 UEFA'dan iki Türk hakeme görev – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    'dan iki Türk hakeme görev

    UEFA'dan iki Türk hakeme görev

    , 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak iki maçta Türk hakemlerden Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy'u görevlendirdi.

    Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, yarın Sırbistan ile Slovenya arasında yapılacak karşılaşmada düdük çalacak. Sırbistan'ın Gornji Milanovac kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

    Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise yine yarın Bulgaristan ile Romanya arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Bulgaristan'ın Beroe kentinde TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada, Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Volkan Narinç yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler görev alacak.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:59
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