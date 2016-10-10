 ‘Ronaldinho’dan iyisini görmedim’ – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
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    ‘Ronaldinho’dan iyisini görmedim’

    ‘Ronaldinho’dan iyisini görmedim’
    Bu sözler kariyerini Las Palmas'ta sürdüren Kevin Prince Boateng'e ait. Tecrübeli futbolcu "'dayken onunla birlikte forma giydim. Bence tarihin en iyi futbolcusu Ronaldinho'dur. Pele'den de, Maradona'dan da, Zidane'dan da daha iyiydi" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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