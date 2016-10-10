‘Ronaldinho’dan iyisini görmedim’
Bu sözler kariyerini Las Palmas'ta sürdüren Kevin Prince Boateng'e ait. Tecrübeli futbolcu "Milan'dayken onunla birlikte forma giydim. Bence tarihin en iyi futbolcusu Ronaldinho'dur. Pele'den de, Maradona'dan da, Zidane'dan da daha iyiydi" ifadelerini kullandı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
‘Ronaldinho’dan iyisini görmedim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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