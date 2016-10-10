Pique bırakacağını açıkladı

Son iki yıldır İspanya Milli Takımı'nda forma giydiği maçlarda bazı taraftarlarca ıslıklanarak protesto edilen Pique, Arnavutluk ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan "kolu kesik forma" polemiğinden sonra İspanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını duyurdu.

Pique, Arnavutluk maçından sonra gazetecilere açıklama yaparak, İspanya Milli Takımı ile ilgili hakkında yapılan polemiklerden bıktığını aktararak, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra milli formayı giymeyeceğini belirtti. İspanya Milli Takımı'ndaki varlığıyla ilgili şüphe duyulmasından dolayı çok yorulduğunu aktaran Pique, şunları kaydetti:

"Milli takımda her şeyimi versem de son yıllarda iyi karşılanmadım. Herhalde bazıları milli takımda olmamamın daha iyi olacağını düşünüyor. Julen'in (İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü) yeni projesi beni çok heyecanlandırıyor. Bize çok şey verecektir. O yüzden Dünya Kupası'na kadar devam edeceğim. Birlikte başladık ve birlikte bitireceğiz. Rusya'daki Dünya Kupası son turnuvam olacak. O günleri yaşamayı büyük bir arzuyla umuyorum."

İspanyol medyasında yapılan bazı yorumlarda, Arnavutluk maçında giydiği milli formanın kollarını keserek sahaya çıkan Pique'nin, bunu "İspanya bayrağının renklerini göstermemek için yaptığı" iddia edilmişti.

Gerard Pique'nin sözlerinden sonra yazılı açıklama yapan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelonalı futbolcuya destek verdi. Federasyon, Arnavutluk maçında giyilen beyaz renkli İspanya milli formasının kollarında İspanyol bayrağı veya bayrak renklerinin olmadığını fotoğrafla gösterdi.

Barcelonalı futbolcu, geride kalan aylarda yine bir milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı. Katalan milliyetçiliğini savunup, bağımsızlık yanlısı gösterilere katıldığı için İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti.