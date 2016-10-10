Pique bırakacağını açıkladı
Barcelona'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Gerard Pique, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
Pique, Arnavutluk maçından sonra gazetecilere açıklama yaparak, İspanya Milli Takımı ile ilgili hakkında yapılan polemiklerden bıktığını aktararak, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra milli formayı giymeyeceğini belirtti. İspanya Milli Takımı'ndaki varlığıyla ilgili şüphe duyulmasından dolayı çok yorulduğunu aktaran Pique, şunları kaydetti:
"Milli takımda her şeyimi versem de son yıllarda iyi karşılanmadım. Herhalde bazıları milli takımda olmamamın daha iyi olacağını düşünüyor. Julen'in (İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü) yeni projesi beni çok heyecanlandırıyor. Bize çok şey verecektir. O yüzden Dünya Kupası'na kadar devam edeceğim. Birlikte başladık ve birlikte bitireceğiz. Rusya'daki Dünya Kupası son turnuvam olacak. O günleri yaşamayı büyük bir arzuyla umuyorum."
İspanyol medyasında yapılan bazı yorumlarda, Arnavutluk maçında giydiği milli formanın kollarını keserek sahaya çıkan Pique'nin, bunu "İspanya bayrağının renklerini göstermemek için yaptığı" iddia edilmişti.
Gerard Pique'nin sözlerinden sonra yazılı açıklama yapan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelonalı futbolcuya destek verdi. Federasyon, Arnavutluk maçında giyilen beyaz renkli İspanya milli formasının kollarında İspanyol bayrağı veya bayrak renklerinin olmadığını fotoğrafla gösterdi.
Barcelonalı futbolcu, geride kalan aylarda yine bir milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı. Katalan milliyetçiliğini savunup, bağımsızlık yanlısı gösterilere katıldığı için İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
- Buz dağına çarptık!
Toplam 40
Yorum
adalet türkiyeyi türkiye yapan adam terim.Milli geçmişi iyice araştır ondan sonra konuş.
- ''Savaşımız bitmedi''
Toplam 3
Yorum
Erdal Erkal Selamunaleyküm.Milli Takım Sadece Arda İle Değil; Hem Arda Hem Fatih Terim ile Yandı.Sorumluluklarını Bilmediler.Hayırlısı Olsun.Enİyisini ALLAH Bilir
- Saygı gösterin
Toplam 15
Yorum
asım günaydın Baştan aşağı aldatmaca ve yanlış bilgilerle dolu bir yazı.Bu yönetim transferde rezil oldu ama utanacağına yeni hayaller satıyor.Gerçek bu
Pique bırakacağını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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