İsveç'ten 3'lük
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda İsveç ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç, 3-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekip, 39. dakikada Ola Toivonen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla kapanması beklenirken İsveç adına 45. dakikada Oscar Hiljemark skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da hızlı giren İsveç, 58. dakikada defans oyuncusu Victor Nilsson Lindelöf ile farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca İsveç kendi sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
İsveç'in Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Kasımpaşa'nın defans oyuncusu Vasil Bozhikov da Bulgaristan adına 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekip, 39. dakikada Ola Toivonen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla kapanması beklenirken İsveç adına 45. dakikada Oscar Hiljemark skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da hızlı giren İsveç, 58. dakikada defans oyuncusu Victor Nilsson Lindelöf ile farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca İsveç kendi sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
İsveç'in Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Kasımpaşa'nın defans oyuncusu Vasil Bozhikov da Bulgaristan adına 90 dakika sahada kaldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
İsveç'ten 3'lük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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