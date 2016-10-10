 3 grupta 9 maç oynanacak – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    3 grupta 9 maç oynanacak

    3 grupta 9 maç oynanacak

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

    Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

    Günün dikkati çeken karşılaşmasında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. C Grubu'nda ikide iki yaparak 6 puan toplayan Almanya ile 4 puanla üçüncü sıradaki Kuzey İrlanda arasındaki maç, Arena'da oynanacak.

    Ön plana çıkan diğer mücadelede ise F Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden lider İngiltere, Stozice Stadı'nda yapılacak maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Slovenya'ya konuk olacak.

    Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    C Grubu:

    21.45 Almanya-Kuzey İrlanda

    21.45 Çek Cumhuriyeti-Azerbaycan

    21.45 Norveç-San Marino

    E Grubu:

    19.00 Kazakistan-Romanya

    21.45 Danimarka-Karadağ

    21.45 Polonya-Ermenistan

    F Grubu:

    21.45 Slovakya-İskoçya

    21.45 Slovenya-İngiltere

    21.45 Litvanya-Malta



    Kaynak: AA
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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