3 grupta 9 maç oynanacak
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Günün dikkati çeken karşılaşmasında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. C Grubu'nda ikide iki yaparak 6 puan toplayan Almanya ile 4 puanla üçüncü sıradaki Kuzey İrlanda arasındaki maç, Hannover Arena'da oynanacak.
Ön plana çıkan diğer mücadelede ise F Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden lider İngiltere, Stozice Stadı'nda yapılacak maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Slovenya'ya konuk olacak.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
C Grubu:
21.45 Almanya-Kuzey İrlanda
21.45 Çek Cumhuriyeti-Azerbaycan
21.45 Norveç-San Marino
E Grubu:
19.00 Kazakistan-Romanya
21.45 Danimarka-Karadağ
21.45 Polonya-Ermenistan
F Grubu:
21.45 Slovakya-İskoçya
21.45 Slovenya-İngiltere
21.45 Litvanya-Malta
Kaynak: AA
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
- Van Persie, tam kapasiteye ulaştı
Toplam 2
Yorum
tahir RVP sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin göster artık kendini.
- Buz dağına çarptık!
Toplam 38
Yorum
Dr.Alban Sayın Fatih Terim soruyorum Ömer toprağın oynadığı hangi maçı kazandık hocam, mehmet topal dan stoper yapma fantazin yüzünden daha kaç gol yiyecez. Türkiye milli takımında aldığı her topu havaya vurma kafasına göre çalım atma lüksünü ne Metin Oktaya ne Leftere ne Sergene verdiler sen Emre MOR da ne gördünde bize bu kadar iğrenç bi futbol izlettiriyonuz.
- Buz dağına çarptık!
Toplam 38
Yorum
Kartallo Yine 2-0 Yine MilliTakım Geride,Ama Maalesef Maç Türkiyemde Değil,Ve Biz Yokuz,Bağıralım Haykıralım Kalk Türkiyem Şahlan Al Şu Maçı Diyelim,Olmayınca Olmuyor Fatih hocam Tıpki Biz Değil Ben deyince Olmadığı gibi ...,
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