3 grupta 9 maç oynanacak

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün dikkati çeken karşılaşmasında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. C Grubu'nda ikide iki yaparak 6 puan toplayan Almanya ile 4 puanla üçüncü sıradaki Kuzey İrlanda arasındaki maç, Hannover Arena'da oynanacak.

Ön plana çıkan diğer mücadelede ise F Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden lider İngiltere, Stozice Stadı'nda yapılacak maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Slovenya'ya konuk olacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

C Grubu:

21.45 Almanya-Kuzey İrlanda

21.45 Çek Cumhuriyeti-Azerbaycan

21.45 Norveç-San Marino

E Grubu:

19.00 Kazakistan-Romanya

21.45 Danimarka-Karadağ

21.45 Polonya-Ermenistan

F Grubu:

21.45 Slovakya-İskoçya

21.45 Slovenya-İngiltere

21.45 Litvanya-Malta