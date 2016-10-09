 Ukrayna Kosova'yı 3'ledi – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Ukrayna Kosova'yı 3'ledi

    Ukrayna Kosova'yı 3'ledi

    Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'ndaki maçta Ukrayna, grubun 'zayıf halkası' Kosova karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

    Ukrayna, Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Artem Kravets'in golüyle 1-0 önde kapadı.

    Ev sahibi takım 81'de Andry Yarmolenko, 87'de ise Ruslan Rotan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu sonuçla 3'üncü maçlar sonunda puanını 5'e çıkaran Ukrayna 2'inci sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla 6'ıncı sırada kaldı.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:56
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