Ukrayna Kosova'yı 3'ledi
Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'ndaki maçta Ukrayna, grubun 'zayıf halkası' Kosova karşısında 3 puanı 3 golle aldı.
Ukrayna, Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Artem Kravets'in golüyle 1-0 önde kapadı.
Ev sahibi takım 81'de Andry Yarmolenko, 87'de ise Ruslan Rotan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla 3'üncü maçlar sonunda puanını 5'e çıkaran Ukrayna 2'inci sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanla 6'ıncı sırada kaldı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:56
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 78
Yorum
puhahahaha konuş konuş güzel oluyor senin konuşmaların devam sen konuştukça bize yarıyor konuş mahmut konuşşşşş
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 78
Yorum
ADİL AKSOY HEP AĞLIYORSUNUZ BİLEĞİMİZİN GÜCÜ İLE ALDIK DEĞİL SEN HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZDİ O KUPAYI ALMAMIMZA ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR BU ACI İLE YAŞAYACAKSINIZ
- Hedef 120 bin
Toplam 1
Yorum
maho aga trabzonun büyüklügü filan kalmamis istedigi kadar forma satsin bu gercegi degistiremez basarisizligi örtmek icin gündem yapiyorlar sadece .
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