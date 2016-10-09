 Takım otobüsü cayır cayır yandı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Takım otobüsü cayır cayır yandı

    Takım otobüsü cayır cayır yandı

    İsveç Milli Takımı'nın otobüsünde yangın çıktı.

    Yapılan açıklamada park halindeki araçta olay sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.





    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:40
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