Takım otobüsü cayır cayır yandı
İsveç Milli Takımı'nın otobüsünde yangın çıktı.
Yapılan açıklamada park halindeki araçta olay sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:40
- Saygı gösterin
Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
Takım otobüsü cayır cayır yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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