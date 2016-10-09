Sneijder oynamayacak
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Galatasaraylı Wesley Sneijder, yarın Fransa'yı ağırlayacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Blind, 32 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Fransa karşısında oynamama ihtimalini düşünerek kadroya Feyenoord'da forma giyen Tonny Vilhena'yı davet etmişti.
A Grubu'nda topladıkları dörder puanla ilk iki sırada bulunan Hollanda ile Fransa arasında Amsterdam Arena'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:23
- Bize zaferi yaşatın!
Toplam 5
Yorum
hep fatih hocanın hatalı kadro seçiminden dolayı yenik duruma dusuyoruz illa golu yiyince mi doğruya donmek gerekiyor hakan calhanoğlu adını forvet arkası olarak avrupada duyurmus hala kanatta oynatmanın peşinde defalarca denedin olmuyor bırak adam yerinde oynasın...
- Cech tarih yazıyor
Toplam 1
Yorum
fb yani arsenal savunması berbat demek oluyor bu
- ''Üzüntü verici ve manidar!''
Toplam 3
Yorum
ismail herkez haklı liglerde kendine çikarı olmayan kimse kulüplere yönetici olmaz.
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