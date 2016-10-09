 Sneijder oynamayacak – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Sneijder oynamayacak

    Sneijder oynamayacak

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Galatasaraylı Wesley Sneijder, yarın Fransa'yı ağırlayacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elemelerde Belarus'u 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Sneijder'in Fransa karşısında sahaya çıkamayacağını duyurdu.

    Blind, 32 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Fransa karşısında oynamama ihtimalini düşünerek kadroya 'da forma giyen Tonny Vilhena'yı davet etmişti.

    A Grubu'nda topladıkları dörder puanla ilk iki sırada bulunan Hollanda ile Fransa arasında 'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:23
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