Futbolun birleştirici gücü
69 yıl aradan sonra ABD ile Küba futbol maçında karşı karşıya geldi
ABD ile Küba'nın ilişkileri normalleştirme kararının ardından 69 yıl sonra ilk kez oynanan özel maçı ABD 2-0 kazandı.
Küba'daki maçta ABD'nin gollerini, Wondolowski ve Green kaydetti. Obama'nın 21 Mart'taki ziyaretiyle 88 yıl sonra Küba'ya giden ilk Amerikan başkanı olması ve ABD'nin Küba'ya seyahat ve ticaretserbestliğini onaylamasının ardından oynanan müsabakaya sadece 5 Amerikan vatandaşının iştirak ettiği öğrenildi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:05
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Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
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