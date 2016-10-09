 Futbolun birleştirici gücü – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Futbolun birleştirici gücü

    Futbolun birleştirici gücü

    69 yıl aradan sonra ABD ile Küba maçında karşı karşıya geldi

    ABD ile Küba'nın ilişkileri normalleştirme kararının ardından 69 yıl sonra ilk kez oynanan özel maçı ABD 2-0 kazandı.

    Küba'daki maçta ABD'nin gollerini, Wondolowski ve Green kaydetti. Obama'nın 21 Mart'taki ziyaretiyle 88 yıl sonra Küba'ya giden ilk Amerikan başkanı olması ve ABD'nin Küba'ya seyahat ve ticaretserbestliğini onaylamasının ardından oynanan müsabakaya sadece 5 Amerikan vatandaşının iştirak ettiği öğrenildi.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:05
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