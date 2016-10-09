Beşiktaş geriden geldi

Vodafone Arena'da oynanan, saat 16.00'da başlayan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı karşılaşmanın 24. dakikasında M. Başakşehir, Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçerkekn Beşiktaş'ta Anderson Talisca 32. dakikada skora denge getirdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 87. dakikada Marcelo kaydetti.



Mustafa Pektemek'in golü



Talisca'nın golü



Marcelo'nun golü



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan hazırlık maçında, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde fazla şans bulamayan oyuncularına forma verdi.

Kalede genç Utku Yuvakuran'ın görev aldığı siyah-beyazlı ekipte, savunmanın göbeğinde Luiz Rhodolfo ile Atınç Nukan oynadı.

Son maçlarda görev alamayan Necip Uysal, Atiba Hutchinson ile ile ön liberoda şans bulurken, orta saha Anderson Talisca, Tolgay Arslan ve Kerim Frei'den oluştu. Milli takım kadrolarında bulunan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Ömer Şişmanoğlu forvet hattında gol aradı.

Beşiktaş'ta Andreas Beck savunmanın sağında, Adriano Correia ise sol bekte forma giydi.

Son haftaların formda isimleri Fabricio Agosto Ramirez, Marcelo Guedes ve Dusko Tosic'in yanı sıra genç oyuncular Hüseyin Yılmaz, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk ile Muhammed Enes ise yedek kulübesinde oturdu.

Atiba Hutchinson'a durmak yok

Siyah-beyazlı takımın en istikrarlı oyuncusu olan Atiba Hutchinson, hazırlık maçında da ilk 11'de görev aldı.

Tecrübeli oyuncu, her zaman olduğu gibi savunmanın önünde rakip atakları önlemeye çalıştı.

Mustafa Pektemek, ilk 11'de oynadı

Beşiktaş'ın kiralık olarak Medipol Başakşehir'e verdiği Mustafa Pektemek, Vodafone Arena'daki mücadelede ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli oyuncu, bonservisini elinde bulunduran takımına karşı Medipol Başakşehir formasıyla gol aradı.

Beşiktaş, bordo renkli formayla

Beşiktaş, hazırlık maçında bu sezon ilk kez bordo renkli formayla mücadele etti.

Hazırlık maçı olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçı 10 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Misafir tribünde ise 7 Medipol Başakşehir taraftarı mücadeleyi izledi.

Karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.