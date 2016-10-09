Beşiktaş geriden geldi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında ligde lider olan Medipol Başakşehir'i hazırlık maçında sahasında konuk etti.
Vodafone Arena'da oynanan, saat 16.00'da başlayan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı karşılaşmanın 24. dakikasında M. Başakşehir, Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçerkekn Beşiktaş'ta Anderson Talisca 32. dakikada skora denge getirdi.
Oldukça çekişmeli geçen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 87. dakikada Marcelo kaydetti.
Mustafa Pektemek'in golü
Talisca'nın golü
Marcelo'nun golü
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan hazırlık maçında, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde fazla şans bulamayan oyuncularına forma verdi.
Kalede genç Utku Yuvakuran'ın görev aldığı siyah-beyazlı ekipte, savunmanın göbeğinde Luiz Rhodolfo ile Atınç Nukan oynadı.
Son maçlarda görev alamayan Necip Uysal, Atiba Hutchinson ile ile ön liberoda şans bulurken, orta saha Anderson Talisca, Tolgay Arslan ve Kerim Frei'den oluştu. Milli takım kadrolarında bulunan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Ömer Şişmanoğlu forvet hattında gol aradı.
Beşiktaş'ta Andreas Beck savunmanın sağında, Adriano Correia ise sol bekte forma giydi.
Son haftaların formda isimleri Fabricio Agosto Ramirez, Marcelo Guedes ve Dusko Tosic'in yanı sıra genç oyuncular Hüseyin Yılmaz, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk ile Muhammed Enes ise yedek kulübesinde oturdu.
Atiba Hutchinson'a durmak yok
Siyah-beyazlı takımın en istikrarlı oyuncusu olan Atiba Hutchinson, hazırlık maçında da ilk 11'de görev aldı.
Tecrübeli oyuncu, her zaman olduğu gibi savunmanın önünde rakip atakları önlemeye çalıştı.
Mustafa Pektemek, ilk 11'de oynadı
Beşiktaş'ın kiralık olarak Medipol Başakşehir'e verdiği Mustafa Pektemek, Vodafone Arena'daki mücadelede ilk 11'de sahaya çıktı.
Tecrübeli oyuncu, bonservisini elinde bulunduran takımına karşı Medipol Başakşehir formasıyla gol aradı.
Beşiktaş, bordo renkli formayla
Beşiktaş, hazırlık maçında bu sezon ilk kez bordo renkli formayla mücadele etti.
Hazırlık maçı olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçı 10 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Misafir tribünde ise 7 Medipol Başakşehir taraftarı mücadeleyi izledi.
Karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:33
- Saygı gösterin
Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
Beşiktaş geriden geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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