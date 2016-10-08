Montolivo 5 ay yok!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Riccardo Montolivo, sakatlığı nedeniyle en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.

Milano Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki takım kaptanı Montolivo'nun sakatlık yaşadığı sol diz ön çapraz bağlarından cerrahi operasyon geçirdiği ve 5-6 ay boyunca takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

İtalya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya ile oynadığı maçta Sergio Ramos ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Montolivo, milli takım kadrosundan da çıkartılmıştı.