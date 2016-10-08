Montolivo 5 ay yok!
İtalyan milli futbolcu, sol dizinden geçirdiği operasyon sebebiyle en az 5 ay oynayamayacak
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Riccardo Montolivo, sakatlığı nedeniyle en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.
Milano Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki takım kaptanı Montolivo'nun sakatlık yaşadığı sol diz ön çapraz bağlarından cerrahi operasyon geçirdiği ve 5-6 ay boyunca takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.
İtalya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya ile oynadığı maçta Sergio Ramos ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Montolivo, milli takım kadrosundan da çıkartılmıştı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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Toplam 3
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GSLi1905 Lütfen bu çocuk milli takımdakiler gelincede takımda kalsın
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Toplam 5
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Aslan INSALLAH ÖNEMLI BIR DURUM YOKTUR
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 17
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GSLi1905 Hahahaha kanun var haklar var hukuk var. Sen kimsin de bunlara uymayıp kupayı vermcektin? Evet ölürdün ve yine alırdık kupayı!
Montolivo 5 ay yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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