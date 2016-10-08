 Montolivo 5 ay yok! – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    5 ay yok!

    Montolivo 5 ay yok!

    İtalyan milli futbolcu, sol dizinden geçirdiği operasyon sebebiyle en az 5 ay oynayamayacak

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından 'da forma giyen Riccardo , sakatlığı nedeniyle en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.

    Milano Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki takım kaptanı Montolivo'nun sakatlık yaşadığı sol diz ön çapraz bağlarından cerrahi operasyon geçirdiği ve 5-6 ay boyunca takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

    İtalya Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya ile oynadığı maçta Sergio Ramos ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Montolivo, milli takım kadrosundan da çıkartılmıştı.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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