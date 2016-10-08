Ambulansla kaçış tutmadı
Ekvador-Şili maçı ilginç anlara sahne oldu. Çocuğunun nafakasını ödemeyen Ekvadorlu Enner Valencia, gözaltına alınmamak için 82'de sakatlık bahanesiyle ambulansla kaçırıldı. Ancak polislerin kovaladığı Valencia, stat dışında yakalandı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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