 Ambulansla kaçış tutmadı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ambulansla kaçış tutmadı

    Ambulansla kaçış tutmadı
    Ekvador-Şili maçı ilginç anlara sahne oldu. Çocuğunun nafakasını ödemeyen Ekvadorlu Enner , gözaltına alınmamak için 82'de sakatlık bahanesiyle ambulansla kaçırıldı. Ancak polislerin kovaladığı Valencia, stat dışında yakalandı.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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