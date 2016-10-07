 Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

    Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

    İtalyan milli futbolcu Graziano Pelle, İspanya ile 2018 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda yaptıkları maçta oyundan çıkarken teknik direktör Giampiero Ventura'ya yönelik hareketinden dolayı kadro dışı bırakıldı.

    İtalya Federasyonunun (FIGC) açıklamasına göre Pelle, dünkü maçta oyundan çıktığı sırada yaptığı hareketler nedeniyle 9 Ekim'deki Makedonya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

    Açıklamada, kararın İtalya Teknik Direktörü Ventura ile yapılan görüşmenin ardından alındığı ve kadro dışı kalan oyuncunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

    Elemelerde İtalya'nın Torino kentinde yapılan ve 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınan ve yerini Ciro Immobile'ye bırakan Pelle, Ventura'nın, performansı nedeniyle kendisine teşekkür etmek amacıyla uzattığı elini sıkmamıştı.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:35
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