TFF Başkanı Demirören'in doğum günü kutlandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, doğum günü kutlamasına TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.



Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile birlikte kesen Yıldırım Demirören'in, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip yapmış oldukları jestten ötürü kendilerine teşekkür ettiği ifade edildi.