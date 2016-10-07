 TFF Başkanı Demirören'in doğum günü kutlandı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Başkanı Demirören'in doğum günü kutlandı

    TFF Başkanı Demirören'in doğum günü kutlandı

    Federasyonu Başkanı 'in doğum günü, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde kutlandı.

    'den yapılan açıklamaya göre, doğum günü kutlamasına TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.

    Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile birlikte kesen 'in, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip yapmış oldukları jestten ötürü kendilerine teşekkür ettiği ifade edildi.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:26
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